Bakanlık destekli filmler beyaz perdede

Kültür ve Turizm Bakanlığının Türk sinemasına sağlayacağı toplam 31 milyon 100 bin liralık destekten pay alacak uzun metraj filmler arasında, Türkiye'nin kahramanlık dolu tarihi ve dostane ilişkilerini konu olan filmler de yer alıyor.

ANKARA - BURCU ÇALIK

Kültür ve Turizm Bakanlığının Türk sinemasına sağlayacağı toplam 31 milyon 100 bin liralık destekten pay alacak uzun metraj filmler arasında, Türkiye'nin kahramanlık dolu tarihi ve dostane ilişkilerini konu olan projeler ile sinemanın duayen isimlerinin uzun metraj filmleri yer alıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık temsilcisi, meslek birliklerinin kendi seçtiği temsilcileri, uzmanlar ve akademisyenlerden oluşan 14 kişilik Sinema Destekleme Kurulunun son toplantısında, birçok önemli uzun metraj kurgu film yapım projesinin de desteklenmesine karar verildi.

Bu kapsamda toplam 31 milyon 100 bin liralık desteğin 22 milyon 850 bin lirası, 26 uzun metrajlı kurgu film yapım projesine aktarılacak.

Bakanlıkça desteklenen uzun metraj projeleri arasında, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun en önemli simgelerinden biri olan, 1985'te merhum 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın başbakanlığı sırasında, İran-Irak savaşı nedeniyle Tahran'da sıkışıp kalan Japonların kurtarma operasyonuyla tahliye edilerek Türkiye'ye getirilmeleri ve ardından ülkelerine gönderilmelerini konu alan film de bulunuyor.

Bakanlık, "Tahran'dan Kaçış" isimli filme, Destekleme Kurulunun aldığı karar doğrultusunda 1 milyon lira destek sağlayacak.

Kanije Zaferi de desteklenecek

Öte yandan, Bakanlıkça Osmanlı-Avusturya Savaşı döneminde 1601'de 73 gün boyunca Kanije Kalesi'ni kuşatan Habsburg ordusuna karşı Tiryaki Hasan Paşa liderliğindeki Osmanlı ordusunun destansı mücadelesini işleyen "Kanije 1601" filmine de 1 milyon lira destek verilecek.

Desteklenecek uzun metrajlı filmler arasında Osman Sınav'ın projesi olan "Yalnız Kurt"u, usta yönetmenlerden Atalay Taşdiken'in "Turagay"ı, Mesut Uçakhan'ın "Hadim"i ile Yavuz Özkan'ın "Efsane"si de yer alıyor. Bakanlıkça Yalnız Kurt, Turagay, Hadim filmlerine 1 milyon 100 bin lira, Bizim İçin ile Efsane'ye de 1 milyon lira destekte bulunulacak.

Çocuklar için 3 yerli animasyon

Bakanlık ayrıca uzun metraj filmler arasında 3 yeni animasyon projesine de destek sağlayacak.

Çocukların yerli animasyon filmleriyle buluşmasına katkı sağlayan destekler kapsamında, "Kuzucuk, Yıldızın Yeri", "Karagöz" ve "Tay" isimli animasyonlara 1'er milyon lira destek ödemesi yapılacak.

Aynı zamanda genç sinemacıları da destekleyen Bakanlık, ilk filmini yapacak 12 yönetmen projesine toplam 7 milyon 400 bin lira, yapım sonrası 2 projeye de toplam 850 bin lira ödenek aktaracak.