Devlet Tiyatroları yerli yazarları ödüllendirdi

Devlet Tiyatroları sahnelerinde, 2014-2015 sezonundan itibaren ilk defa oyunu oynanmış yerli yazarlara, sahnelenmiş ilk özgün eserleri için ödeme yapıldı.

ANKARA

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, Refik Ahmet Sevengil Tiyatro Kütüphanesi'ndeki ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türk tiyatrosunun ancak kendi yazarlarıyla gelişebileceğini, büyüyebileceğini söyledi.

Türkiye'de 2013-2014 sezonunda yüzde 68 olan yerli yazar oranının, bu sezon yüzde 48 civarında olduğunu belirten Kurt, bu oranın, her yıl en az yüzde 70 olması gerektiğini vurguladı.

Türk tiyatrosunun repertuarına bakıldığında çeviri oyunları sayısının oldukça fazla olduğunu aktaran Kurt, "Dünyanın kabul ettiği klasikleri oynayalım ama en önemli şey yerli yazarlarımızın gelişmesi. Türk tiyatrosu öz evlatlarımızla gelişmeli. Repertuarımızda dünyanın her türlü yazarının eserleri var ama bizim yazarlarımızın eserleri dünya tiyatrosunda oynamıyor. Türk tiyatrosunun yazarları da Türkiye'yi dünyada temsil edebilsin istiyoruz." diye konuştu.

"Yurt dışına özgün eser göndermekte zorlanıyoruz"

Kurt, 8 bölgede altı uluslararası, iki de ulusal düzeyde yaptıkları festivallere yılda 45 ülkenin davet edildiğini, bu ülkelerin de Türkiye'yi davet etmesi gerektiğini vurguladı.

"Yılda 150 oyumuz var. Yurt dışında turneye götüreceğimiz zaman, içinde bizim öz kültürümüzü anlatan, özgün bir Türk eseri göndermekte zorlanıyoruz" diyen Kurt, şunları kaydetti:

"70 yıllık devlet tiyatrosu kendi öz yazarını, özgün bir eserini yurt dışına götüremiyor ya da repertuarının içinde böyle özgün bir eser yok. O yüzden hepimize çok büyük görevler düşüyor. Bunu da Türk yazarı, sanatçısı, rejisörü layıkıyla yerine getirmeli. Eğer yurt dışına götürecek Türk eseri bulamıyorsak bir kusur var. Yerli yazarlarımız için çok güzel projelerimiz var. 2018-2019 sezonunda 12 yerleşik bölgemizde 12 kadın yazarımızın eserini 12 kadın yönetmen sahneleyecek. Bu da çok önemli projelerimizden biri. Hep birlikte kaliteyi artırmamız lazım. Şu sıralar DT'nin en büyük kaybı, nitelik sorunu. O yüzden herkesin elini taşın altına koyması lazım. Şu anki ödül töreni DT'de tarihi bir durum. Ümit ediyorum gelecekte de burada yeni yazarlarımız oturacak ve her şey çok daha güzel olacak"

Türk tiyatrosunun gelişmesini ve ilerlemesini çok istediğini belirten Kurt, yeni yazarlar yetiştirmek için üniversitelerde yeni bir proje başlattıklarını, bu kapsamda öğrencilerin eserlerini, DT repertuarına alacaklarını kaydetti. Kurt, önümüzdeki günlerde üniversite yöneticileriyle bir araya geleceklerini bildirerek, "Yeni yazarlara, yeni eserlere çok önem veriyoruz. Öbür türlü Türk tiyatrosunun gelişmesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından DT sahnelerinde 2014-2015 sezonundan itibaren ilk defa oyunu sahnelenmiş yerli yazarlara, sahnelenmiş ilk özgün eserleri için ödeme yapıldı.

Muhabir: Ayşe Şensoy Boztepe