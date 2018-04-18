İSTANBUL

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nce (İDOB) Miguel de Cervantes'in aynı ismi taşıyan romanından seçilmiş bazı bölümlerden esinlenilerek sahneye taşınan "Don Kişot" balesi, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sanatseverlerle buluştu.

Ludwig Minkus'un bestesiyle Marius Petipa tarafından ilk kez 1869 yılında Moskova'da Bolşoy İmparatorluk Tiyatrosu'nda sahnelenen, müziklerindeki melodi zenginliği, İspanyol kültürünün renkli ve heyecan verici etkisinin uyumlu birlikteliği ile klasik bale dünyasının en pırıltılı ve ihtişamlı eserlerinden biri olarak bilinen Don Kişot, Zorlu PSM'de de ayakta alkışlandı.

İlk olarak 24 Şubat'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda sahnelenen ve burada kapalı gişe oynayan yüksek seviyedeki bale tekniğiyle dünyaca ünlü toplulukların repertuvarlarında değişmez bir yeri olan Don Kişot'u, Ayşem Sunal Savaşkurt sahneye koydu.

Orkestra şefliğini Roberto Gianola'nın yaptığı eserin dekor tasarımı İsmail Dede, kostüm tasarımı Gizem Betil, ışık tasarımı Önder Arık imzası taşıyor.

Eserin başrolünde Berfu Elmas ve Batur Büklü dans etti.

"Don Kişot", seyirciden gelen yoğun istek üzerine Dünya Dans Günü kapsamında 28-29 Nisan'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Muhabir: Çiğdem Alyanak