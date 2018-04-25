Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yıldız "Hoca Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet'ini de ana dili olan Çağatay Türkçesiyle birlikte yayınladık. Arzu ettik ki Hoca Ahmet Yesevi'nin mesajını çocuklarımız da öğrensin" dedi.

ANKARA

Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu'nda konuşan Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi'nin Türkiye için çok önemli bir değer olduğunun altını çizerek "Hoca Ahmet Yesevi'yi Türkiye'ye tanıtan kişi, Fuat Köprülü'dür. 2016 ve 2017 UNESCO tarafından vefatının 850. yıl dönümü nedeniyle Hoca Ahmet Yesevi Yılı ilan edildi ve Fuat Köprülü'nün de vefatının 50. yıl dönümü. Aynı yıl ikisi aynı karede buluşmuş oldu." dedi.

İki yılda bir düzenlenen, iki gün sürecek sempozyumun açılışına, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yıldız, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er ve çok sayıda öğretim görevlisi katıldı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen açılış oturumunda konuşan Yıldız, ocakta TİKA desteğiyle Divan-ı Hikmet sohbetleri başlatıldığına işaret ederek "Bu sohbetlere başladığımızda Hoca Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet'ini de ana dili olan Çağatay Türkçesiyle birlikte yayınlamış olduk. Arzu ettik ki Hoca Ahmet Yesevi'nin mesajını çocuklarımız da öğrensin." ifadelerini kullandı.

Yıldız, "Hoca Ahmet Yesevi'yi Türkiye'ye tanıtan kişi, Fuat Köprülü'dür. 2016 ve 2017 UNESCO tarafından vefatının 850. yıl dönümü nedeniyle Hoca Ahmet Yesevi Yılı ilan edildi ve Fuat Köprülü'nün de vefatının 50. yıl dönümü. Aynı yıl ikisi aynı karede buluşmuş oldu." diye konuştu.

Yaklaşık iki yıl içerisinde 500 kadar faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Yıldız, "Benim için bu faaliyetlerden en anlamlısı, görme ve işitme engelli kardeşlerimize yönelik sesli ve betimlemeli hazırlanan Engelsiz Divan-ı Hikmet'dir." dedi.

"Hoca Ahmet Yesevi'nin anlayışını dünyaya ulaştırmaya gayret ediyoruz"

Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er de açılış konuşmasında, TİKA'nın dünyada 5 kıtada faaliyet gösterdiğine dikkati çekti.

Er, şunları kaydetti:

"Pir-i Türkistan Ahmet Yesevi bizim için bir rehberdir. Nasıl Orta Asya'da Türk-İslam anlayışını şekillendirmiş, bizim yaşamış olduğumuz coğrafyaya kadar uzanmışsa, aynı şekilde onun ilkeleri, bizim ecdadımız üzerinden tüm dünyaya ulaşmıştır. O sevgi dolu anlayış hala da bütün dünyayı sarmaya devam ediyor. TİKA da çalışmalarıyla bunun bir parçası olmaktan gurur duymaktadır. Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin anlayışını gönül coğrafyamız dediğimiz bölgelerin de ötesine taşıyarak dünyaya ulaştırmaya gayret ediyoruz."

Hoca Ahmet Yesevi'nin ahlak anlayışı, Türk dünyasına etkileri gibi birçok farklı konunun ele alındığı sempozyumla, Türk-İslam dünyasının yetiştirdiği gönül ve tasavvuf ehli Hoca Ahmet Yesevi'yi tanıtmak ve kültürel mirası korumak amaçlanıyor.



