İstanbul Flüt Topluluğu ABD'de konser verdi

ABD'de ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Büyük Flüt Festivalinde Türkiye'yi temsil eden İstanbul Flüt Topluluğu, izleyicilerden ve organizatörlerden tam not aldı.

WASHINGTON - Hakan Çopur

ABD'nin başkenti Washington'da ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Büyük Flüt Festivali'nde Türkiye'yi, İstanbul Flüt Topluluğu temsil etti.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ece Karşal, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Uludere ve Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Şebnem Uşen’in katkılarıyla kurulan topluluğun Washington’daki konseri izleyenleri adeta büyüledi.

12 ülkeden 350 sanatçı katıldı

İstanbul Flüt Topluluğu, Japonya’dan Avustralya’ya, İngiltere’den Kanada’ya kadar 12 ülkeden 350 sanatçının katıldığı ve ilk kez ABD'de düzenlenen Uluslararası Büyük Flüt Festivalindeki konserde Koray Sazlı, Özge Gülbey Usta ve Ahmet Altınel’in özel bestelerinin yanı sıra klasik eserlere de yer verdi.

İstanbul Flüt Topluluğu konser sonrasında ayakta alkışlanırken, izleyiciler topluluk üyelerinin yanına gelerek hayranlıklarını dile getirdi.

İstanbul Flüt Topluluğunun kurucularından Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ece Karşal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez düzenlenen uluslararası bir festivalde Türkiye’yi gururla temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karşal, "Açıkçası çok güzel bir konser oldu ve konserin sonunda salondaki herkes ayakta alkışladı. Çıkışta inanamayacağınız kadar tebrik aldık. Buradaki en büyük amacımız Türk eserlerini tanıtmaktı. Bunu güzel ve kaliteli bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimiz için gurur duyuyoruz." dedi.

Müzik ve sanatla birçok amaca daha kolay ulaşabileceğine işaret eden Karşal, "Bunun için müziğimizin ve kültürümüzün kıymetini bilelim ve hep beraber destekleyelim." diye konuştu.

