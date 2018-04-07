'Kuş Misali' tematik sergisi açıldı

İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı (KTSV) iş birliğiyle, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığında düzenlenen "Yeditepe Bienali" kapsamında "Kuş Misali" başlıklı tematik sergi, İstanbul Arkeoloji Müzesi ile Darphane-i Amire'de sanatseverlerle buluştu.

Yeditepe Bienali Küratörü Serhat Kula, açılışta yaptığı konuşmada, "İçerik olarak geleneksel sanatlarımızda çok fazla kullanılan kuş motifinin; bir derdi, tasayı, hikayeyi veya kahramanlık destanını anlatan bir figüre dönüştüğünü görüyoruz." dedi.

Kula, kuş konseptini bugünün hikayesini anlatan, belki sanatçının kendi hikayesini paylaşmak için kuşu kullandığı, değinmek istediği bir problemi ortaya çıkarmak, insanların farkında olması gerektiğini göstermek için bir paylaşım aracına dönüştürdüğü bir anlama çevirmek istediklerini kaydetti.

"Bu alanları gezenler İstanbul'u İstanbul yapan değerleri ziyaret etmiş olacak"

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de bienalde sergilenen eserler kadar sergilendiği alanların da son derece önemli olduğunu söyledi.

Yeditepe Bienali açılışlarının ilk gün Yeni Cami'den başladığını, Sirkeci, Sultanahmet ve Topkapı Sarayı'ndaki açılışlarla devam edildiğini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"İnsanlarımız bienal için bu alanları gezdiklerinde aynı zamanda İstanbul'u İstanbul yapan, şehrin ruhunu taşıyan bütün bu değerleri de tekrar gözden geçirmiş, ziyaret etmiş olacaklar. Geleneksel sanatlarımızın gelenekleriyle birlikte günümüzde icra eden üstadların yanı sıra buna çağdaş yorumlar katarak günümüze ve geleceğe taşıma iddiasında olan sanatçılarımızın eserlerini de görüyoruz."

KTSV Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Demirkan ise kuşun hayatın her safhasında var olan, özlemle merakla seyredilen bir varlık olduğunu belirterek, "Kuş, sanatlarımızda çok kullanılan bir figür, bienal kapsamında bu figürü biz de kullanmak istedik ve tematik olarak konsept içerisinde yer verdik. Sanatçılarımızın ellerinden muhteşem eserler çıktı." ifadelerini kullandı.

"İnsanın ve insanlığın dertlerine, dermanlarına, rüyalarına kuştan bir bakışla bakan sanatçıların, insan hallerini kuşdili ile anlattıkları" sergide; Ali Ahmet Çoktan, Asgar Moradi ve Zeynap Rahnama, Atilla Çakır, Ayşenur Kadakçı Velioğlu, Ayten Pelit, Bahar Yalçın, Güngör İblikçi, Hasan Ertuğrul, Hikmet Barutçugil, Hülya Yaatası, Özlem Özer Tuğal, Reza Hemmatirat, Şehnaz Biçer Özcan, Şeyma Yeniçeri, Yeşim Yıldız Kalaycıoğlu, Ersin Şahin'in eserleri yer alıyor.

Sergi, 15 Mayıs'a kadar görülebilecek.

Muhabir: Ahmet Esad Şani