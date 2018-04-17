Mercimek tanesi kadar şiir kitabı çıkardı

İZMİR

İzmirli yazar ve şair Ümit Yaşar Işıkhan, 0,9 gram ağırlığında, 4 milimetre eninde ve 6 milimetre boyunda 72 sayfalık okunabilir şiir kitabı çıkardı.

Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Başkanı ve şair Işıkhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında 0,23 gram ağırlığa, 4 milimetre ene ve 8 milimetre boya sahip kitap yayımlayarak rekor kırdıklarını, bu yıl oranları daha da küçülterek dünyanın okunabilen en küçük şiir kitabını çıkardıklarını belirtti.

"Aşktan Sonra Hüzün" adı taşıyan kitap için 0,3 punto yazı karakteri kullanıldığını aktaran Işıkhan, "İzmir'de 5-6 yıldır dünyanın en küçük kitabı diye tanıttığım kitabı bu yıl biraz daha küçülterek en son haline getirdim. Geçen yıl yaptığım kitap Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi ve Bakü'deki Minyatür Kitaplar Müzesi'nde yer aldı." dedi.

Satmak için üretmedim

Işıkhan, "Guinness Rekorlar kitabına giren diğer kitapları inceledim. Benim kitabım, boyutu, ağırlığı ve sayfa sayısıyla dünyanın okunabilir en küçük kitabı olduğunu belirledik. 0,4 santimetre eni ve 0,6 santimetre boyu var. 0,9 gram ağırlığı var. 12 kitap tartarsanız 1 gram yapar. Satmak için üretmedim, bu bir rekor denemesi. Ülkemi, edebiyatımı minyatür kitapla tanıtmak istedim." diye konuştu.

Yeni kitabıyla kendi rekorunu yenilediğini vurgulayan Işıkhan, "Hedefime ulaştım, geçen yılki rekorumu yeniledim, 0,23 gramdan 0,9 grama kadar indim. 0,8 santimetre boydan 0,6 santimetreye kadar düşürdüm. Guinness Rekorları için bir milimetre dahi çok önemli. Bu özelliği ile rekorunu kırdık diyebilirim. Guinness Rekorlar Kitabı'nda dünyanın en küçük okunabilir kitabı Türkiye'den ve İzmir'den. Mercimek tanesi büyüklüğünde şu anda. 72 sayfa ve okunuyor, bu özelliğiyle bir rekor." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, kitaptan 100 adet bastırdığına işaret ederek, önemli bölümünü dünyadaki minyatür kütüphanelere göndereceğini ve isteyen koleksiyonerlere 2 bin liradan satabileceğini bildirdi.

Muhabir: Ahmet Bayram