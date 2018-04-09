Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan, memleketi Kayseri'de anıldı.

KAYSERİ

Melikgazi Belediyesi tarafından Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü etkinlikleri kapsamında "Sinan ve Mekan" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Vali Süleyman Kamçı, Mimar Sinan'ın doğum yeri Ağırnas Mahallesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, Sinan'ın eserleriyle bütün dünya tarafından tanındığını söyledi.

Mimar Sinan'ın sabrının ve yeteneğinin asırlardır mimarlara ilham kaynağı olduğunu belirten Kamçı, "Mimar Sinan'ın eserleri aynı zamanda sanat severlerin de ilgi odağı olmuştur. 5 asır önce burada doğan ve 22 yaşına kadar da Ağırnas'ta yaşayan Mimar Sinan, bizler için onur ve gurur kaynağıdır." diye konuştu.

Mimarbaşı Sinan'ın eserlerindeki fikri alt yapıyı, doğduğu yer Ağırnas'tan aldığını dile getiren Kamçı, gençlerin onu örnek alması gerektiğini vurguladı.

Konuşmanın ardından Vali Kamçı ve beraberindekiler, Mimar Sinan'ın doğduğu evi ve mahalledeki tarihi yapıları gezdi.

Etkinliğe katılanlara Melikgazi Belediyesi tarafından etli pilav ikram edildi.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, İl Kültür Müdürü İsmet Taymuş ve vatandaşlar katıldı.

Muhabir: Sercan Küçükşahin