'Rengin Gör Dediği' isimli solo sergi açıldı

İSTANBUL

Yasemen Latife Ayvaz'ın "Rengin Gör Dediği" isimli solo sergisi sanatseverlerle buluştu.

Galeri FE'de açılan serginin açılışında AA muhabirine açıklama yapan Ayvaz, 40 eserinin bulunduğu serginin ilk kişisel sergisi olduğunu söyledi.

Sanatsal üretimlerini İstanbul’a olan hayranlığı ile pekiştirerek lirik soyutlamalar olarak ortaya çıkaran Ayvaz, "Anlık tepkilerle sınırsız, özgür ve çok rahat çalışıyorum. Spontane dokular gelişiyor, böylece bütün duygularımı tuvallerime aktarıyorum. Genelde resimlerim yüzey resmi yani bir su birikintisi, bir duvar yüzeyi, taş veya bir toprak parçasına kadar bir çok şeyden esinlenebiliyorum." diye konuştu.

Eserlerinin daha çok şehir ve manzarayı anımsattığını belirten Ayvaz, eserlerinde her rengi kullandığını, derinlik hissi vermek için renk ve katmanlara çok önem verdiğini söyledi.

Ayvaz, bazı eserlerinde kum da kullandığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Renkler ve katmanlar benim için çok önemli. Rengin izleyiciye ne gösterdiği, izleyicinin ne görüp hissettiğini 'Rengin Gör Dediği' şeklinde ifade ettik. Benim için en önemli şey, eserlerimi yaparken hissettiğimden çok izleyenin eserlerime baktığında ne hissettiği."

Eserlerinden tek bir anlam çıkmadığını belirten Ayvaz, "Aynı esere bakan biri şehir görürken, başka bir izleyici daha farklı birşey görebiliyor. Biri uzaylı aslan görürken diğerinin gördüğü dans eden biri çıkabiliyor. Bunları izleyiciden duymak en keyif aldığım şey." ifadesini kullandı.

Sergide bulunan bir eserinde İstanbul'dan esinlendiğini kaydeden sanatçı Ayvaz, "Bu eserimde mavi, kırmızı, yeşil ve birçok renk var. Anlatmak istediğim aslında İstanbul'un suyundan, Boğaz'ına, yeşilinden, taşına ve toprağından, hatta üzerindeki siyah dokularla karmaşasına kadar İstanbul'u vurguladım. O eserde İstanbul'un paha biçilmez değerini vurgulamak için de altın rengi kullandım." diye konuştu.

Boşnak asıllı sanatçı Ayvaz'ın "Rengin Gör Dediği" isimli solo sergisi, Bağdat Caddesi'ndeki Galeri FE'de 28 Nisan'a kadar ziyarete açık kalacak.

Muhabir: Ahmet Esad Şani