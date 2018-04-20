Şair Cemal Safi, son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair Cemal Safi'nin cenazesi, siyaset ve sanat dünyasından isimlerin katıldığı törenle defnedildi.

ANKARA

Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair Cemal Safi, siyaset ve sanat dünyasından isimlerin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede 17 Nisan'da vefat eden Şair Cemal Safi için Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde düzenlenen törene eşi Şükran Safi, çocukları Mehmet Akif, Peyami Safa, Ebru Safi, torunları, 15 yıllık asistanı Gül Demirbilek'in yanı sıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, milletvekilleri, sanatçılar Orhan Gencebay ve Hakan Taşıyan ile edebiyat ve sanat dünyasından isimler katıldı.

Cemal Safi'nin eşi Şükran Safi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "55 yıllık eşimdi. 55 yıl bitti 56'ya girmiştik. Allah razı olsun bana bir yığın hatıra, evlatlar, torunlar bıraktı gitti. Çok mutluyum onun eşi olduğum için. İnşallah öbür dünyada da karşılaşırız, inşallah kolay suallerden geçsin, yazdığı şiirler gibi orada da Rabb'ime güzel cevaplar versin." dedi.

Eşi ile unutamadığı birçok anısı olduğunu anlatan Safi, "Çok güzel günlerim geçti. Çok hoş tuttu beni. Çok sevdik, sevildik. 29 Ekim'de 55 yılımız bitti, 56'ya girmiştik." ifadelerini kullandı.

Orhan Gencebay: Cemal ağabeyim, yaşayan bir efsaneydi

Sanatçı Orhan Gencebay da Safi'yi "Sevgili Cemal ağabeyim, yaşayan bir efsaneydi. Onun yeri bende bambaşkadır, aynı topraklarda, aynı mahallede doğduk, büyüdük. Benden büyüktü, ağabeyimizdi." sözleriyle anlattı.

Safi'nin sanata karşı farklı bir yeteneği olduğunu vurgulayan Gencebay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son derece duygulu ve bana son derece ilham veren biriydi. Onun sözlerini bestelemeye çalıştım ama her bestelemeye çalıştığımda çoğu sözü bozar mıyım endişesini de yaşattı bana. Hepsi harika anlamları olan cümlelerdi, mesajlardı. Nur içinde yatsın, Allah gani gani rahmet eylesin."

Sanatçı Hakan Taşıyan ise "Çok üzgünüz. Çok değerli, yürekli bir insandı. Dünyaya böyle insanlar nadir geliyor. Nur içinde yatsın, toprağı bol olsun." dedi.

Cemal Safi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gümüşköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Çok sayıda şiiri bestelendi

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Cemal Safi, 1938 yılında Samsun'da doğdu. Evli ve üç çocuk babası olan Safi, 1990'da Rüyalarım Olmasa, 1991'de Vurgun adlı bestelerin güftekarı olarak iki yıl art arda "yılın şairi" seçildi. Safi, ayrıca 1990'da müzikli bir şiir kaseti çıkardı.

Türk Dil Kurumu tarafından 2003'te Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan şair olarak ödüllendirilen, 2004'te Mihai Eminescu adına düzenlenen Eminescu Madalyası'nı alan Safi'nin şiirleri İtalyanca, Arnavutça ve Rumenceye de çevrildi.

Safi'nin bugüne kadar 40'ı Gencebay tarafından olmak üzere çok sayıda şiiri, Zekai Tunca, Selçuk Tekay, Onur Akay, Candan Erçetin gibi ünlü sanatçı ve besteciler tarafından bestelendi.

10 ay önce geçirdiği beyin damar hastalığına bağlı solunum yetmezliği nedeniyle TOBB ETÜ Hastanesinde tedavi gören ve son iki aydır bilinci kapalı olarak tedavisi sürdürülen Safi, 17 Nisan 2018'de kalp ve solunumunun durması nedeniyle vefat etti.

Muhabir: Burcu Çalık