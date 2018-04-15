İSTANBUL

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da AK Parti Sultanbeyli İlçe Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı.

Kongrede açıklamalarda bulunan Osman Aşkın Bak, gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden gitmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kendisiyle Fatih Kongresi'nde birlikteydik. Sayın Başbakanımızın da selamını sizlere iletiyorum. Esenler İlçe Kongresi'nde birlikteydik. Yani herkes sahada ve ülkemiz için çalışıyor. Gençlik kolları ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum. Siyasette durmak yok. Siyasette bayrak değişimi yoktur, sadece koşmaya devam edeceksiniz. Atletizmde olduğu gibi bayrak değişir, koşmaya devam edilir. Teşkilat demek kardeşlik ve sevgi demek, birlikte ve bir olmak demek. Sultanbeyli teşkilatı bunu her zaman göstermiştir. Sultanbeyli, yeni destanlar yazıp yeni başarılara imza atıyor. Gençlerimize çok iş düşüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız siyasette gençlik kollarından geliyor. Daha sonra ilçe başkanlığı, il başkanlığı, büyükşehir belediye başkanlığı, milletvekilliği, başbakanlık yaptı ve milletin oylarıyla Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanımız, teşkilatlarımız ile birlikte geldi. Birileri gibi kasetle veya manşetle değil, milletle beraber göreve çalışarak geldi. Gençlerimizin önü açık. İl başkanı olan gençlik kolları başkanlarımız var. Siyasette gençleştirme hareketini Cumhurbaşkanımız başlattı. Milletvekili seçilme yaşını 18'e indirdi. Gençler, belediye meclis üyesi, belediye başkanı ve milletvekili olabilecek. Siyaset gençlerle güzel ve gençler siyasetin dinamosu. Sokaklarda gençler koşacak ve teşkilatı güçlendirecekler."

"Başından sonuna kadar bir barış operasyonudur"

NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve Dışişleri Komisyonu Sözcüsü olarak katıldığı bir toplantıda, Türk ordusu ile ilgili yaşadığı diyaloğu anlatan Osman Aşkın Bak, "Şanlı ordumuzun güçlü olmadığını ve komutanların hapse atıldığını söylediler. Ben de Afrin operasyonunu anlatarak içimizdeki hainleri temizlediğimizi ve daha güçlü bir ordu ile sahada mücadele ettiğimizi anlattım. Sonrasında Fırat Kalkanı Operasyonu yapıldı. Bu operasyon devam ederken 3500 haini etkisiz hale getirdik. 2 ay sonra yine aynı toplantıya gittik. Aynı kişilere savaşçı bir millet olduğumuzu ve hainlere affımız olmayacağını söyledim. Vatanımıza göz dikeni ezer geçeriz. Bu topraklarda 1000 yıldır hüküm sürüyoruz. Bizi bölebileceklerini düşünüyorlar. Afrin ve Zeytin Dalı operasyonunu hep birlikte izledik. Zeytin Dalı Harekatı bir destandır. Orada bir terör devleti kurulmaya çalışılıyordu ama buna izin vermedik. Zeytin Dalı Harekatı, başından sonuna kadar bir barış operasyonudur." açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere her zaman güvendiğini ve yetki verdiğini vurgulayan Bakan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz'da gençlerimiz sokaklara çıkarak hainleri meydanlara gömmüştür. Şimdi size siyasetle beraber sosyal hayatta da görev düşüyor. Çevremizdeki gençlere dokunarak uyuşturucudan onları uzak tutacağız. Uyuşturucu ile toplumumuzun genleriyle oynuyorlar. Etrafınızdaki arkadaşlarınızı kötü alışkanlıklardan kurtarıp teşkilatımıza katmalısınız. İşinizin en iyisini yapmaya çalışın. Mutlaka bir lisan öğrenin. Toplumumuz bu noktada ilerlemeli. Ülkemiz nereden nereye geldi. Sokaklarda yetiştim. Çok iyi bayrak asarım. Siyasetin heyecanını her zaman yaşıyorum. Evleri dolaşıp insanlara dokunalım. Bizim merhamet duygumuz çok büyük. Emperyalist güçlerin acımasızlığıyla mücadele etmeliyiz. Eğer bunları yapmazsanız toplumdan uzaklaşır ve değerlerimizi kaybederiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vefasını ve mütevazılığını görüyorsunuz. Gençlerimizin de bu yolda gitmesi gerekir."

"Bölgede çok daha önemli adımlar atılacak"

Amerika ile Rusya arasındaki diplomatik süreçlerde sürekli olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girdiğinin altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Çünkü Cumhurbaşkanımızda liderlik vasfı var ve son derece kararlı. Diplomatik etkisi yüksek bir lider. Dik durduğu için Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmeye çalıştılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bölgede çok daha önemli adımlar atılacak. Aslan meydana çıkınca çakallara kaçmak düşer. YPG, PKK gibi çakallar, Cumhurbaşkanımız meydana çıkınca kaçtılar. Türk milleti, bölgesinde güçlü bir şekilde barışın temsilcisi olacaktır. Mazlumlara kim sahip çıkıyor. Pakistan'da, Myanmar'da, Somali'de, Filistin'de kim ses çıkarıyor. Ümmetin umudu olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Allah kendisine uzun ömürler versin. Kendisiyle aynı yolda yürümekten ve birlikte çalışmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi yiğit adam, uzun adam Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır, dünya sana düşman olsa da, Sultanbeyli senden yanadır, İstanbul senden yanadır, Türkiye senden yanadır, Allah bizden yanadır. Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Sultanbeyli de 2019'da yeni bir destan yazmaya hazırdır. Yolumuz açık olsun, Cumhurbaşkanımıza selam olsun." şeklinde görüş belirtti.

Muhabir: Emre Doğan