Bakan Kaya'dan Kılıçdaroğlu'na 'özür dile' çağrısı

Fotoğraf: AA/Güven Yılmaz

ANKARA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türk Tarih Kurumu ve Birlik Vakfı Ankara Şubesince bir otelde düzenlenen Bacıyan-ı Rum "Anadolu Kadın Teşkilatları" sempozyumuna katıldı.

Kaya, burada yaptığı konuşmada, sempozyumun kadınların tarih boyunca üstlendiği rolün ortaya konulması açısından çok önemli olduğuna işaret ederek, "Bacıyan-ı Rum" yani Anadolu Kadın Teşkilatlarının 13. Yüzyılda Ahi Evran'ın eşi Fatma Bacı'nın öncülüğünde kurulduğunu anlattı.

Bacıyan-ı Rum'un Anadolu Selçuklu döneminde kadınlar arasında dayanışmanın ve iş birliğinin tesis edilmesi, kadınların ekonomik, sosyal hayata katılmalarında çok önemli bir işlevi sürdürdüğünü aktaran Kaya, bu yapının çok önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak tarihte yerini aldığını kaydetti.

Kaya, kadınların tarihin her döneminde aile ve toplumun yapı taşı, aydınlanmanın ve gelişmenin öncüsü olduğunun altını çizerek, "Anadolu'nun İslamlaşmasında, Türkleşmesinde, medeniyetimizin bir cihan medeniyeti haline gelmesinde de kadının rolü gerçekten çok büyük olmuştur, öncü olmuştur. Kadın emeğini de ilk olarak 'Bacıyan-ı Rum' teşkilatı altında bir sivil toplum yapısında görmek bizim için mutluluk vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın girişimci sayısı son bir yılda yüzde 10 arttı

Bakan Kaya, sempozyumda tarihe mührünü vuran bu kadın teşkilatının oluşumu hakkında çok değerli çalışmaların ortaya konacağını belirterek, "Çünkü bu çalışmalar, günümüzde sözde kadın haklarının savunuculuğunu yapan Avrupa'nın orta çağ karanlığında yaşadığı dönemde, bizim ecdadımızın kadına verdiği değeri ortaya koyması açısından da çok önemlidir diye düşünüyorum." diye konuştu.

Çanakkale'den bugünlere kadar tüm şehitleri ve kahraman kadınları rahmetle, hasretle, minnetle yad ettiğini dile getiren Kaya, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine kadınların canlarını hiçe sayarak sokaklara çıktığına, tankların önünde bedenlerini siper ettiğine dikkati çekti.

Kadınların Çanakkale'de olduğu 15 Temmuz'da istiklal ve istikbaline sahip çıktığını vurgulayan Kaya, Türk kadınının 15 Temmuz gecesi sadece kendi kahramanlığını ortaya koymadığını, aynı zamanda eşi ve evladına da cesaret verdiğini ifade etti.

Kadınların güçlendirildiği sürece Türkiye'nin güçleneceğini ve 2023, 2053, 2071 hedeflerine kadınların ve gençlerin katılımıyla ulaşılabileceğine inandıklarını aktaran Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kadınların güçlenmesi için uygulanan politika ve projeler sonucunda eğitimde, istihdamda, karar alma mekanizmalarında kadın temsilinin artırılması noktasında çok önemli gelişmeler kaydedildiğini belirtti.

Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen çalışmalarla ortaöğretimde kız çocuklarının okullaşma oranının iki kat, yükseköğrenimde ise 3,2 kat artırıldığını, yükseköğrenimde kızların oranının erkekleri geçtiğini anımsattı.

Kaya, AK Parti iktidara geldiği yıllarda yüzde 20'lerde olan kadın istihdamı oranının bugün yüzde 30'lara yükseldiğini, iş gücüne katılım oranının da yüzde 33,7'ye çıktığını dile getirdi. 2023'te kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 41'e çıkarılmasının hedeflendiğine dikkati çeken Kaya, Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri arasında kadınların iş gücüne katılımını son 10 yılda en fazla artıran ülkenin Türkiye olduğunu, 3,5 milyonu aşkın kadının istihdamının sağlandığını söyledi.

Kadın istihdam sayısındaki değişimin dünyanın da dikkatini çekmeye başladığını vurgulayan Kaya, "Kadın çalışan sayımızı son 12 yılda tam yüzde 75 oranında arttırdık. Kadının kendi adına iş yaparak girişimci olmasını da destekliyoruz. Son bir yılda kadın girişimci sayımızı da yüzde 10 oranında arttırdık. Bu da gelecekte kadın girişimci sayısını artırma yönünde bize umut veren çok önemli bir gelişme diye düşünüyoruz." dedi.

Kadınların aile ve iş hayatı arasında sıkışıp kalmasının önüne geçmek, iş ve aile yaşamını uyumlaştırmak için süt izinleri, doğum izinleri, yarı zamanlı çalışma hakkı gibi yasal düzenlemelerin hayata geçirildiğini, kreş, gündüz bakımevi gibi yatırımların teşvik kapsamına alındığını anımsatan Kaya, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın da 8 Mart'ta açıklandığını hatırlattı.

Eylem planıyla gelecek 5 yılda kadınları daha da güçlendirecek birçok çalışmaya imza atılacağının altını çizen Kaya, kadınların güçlendirilmesi noktasında sadece Bakanlığa değil toplumun tüm kesimlerine, sivil toplum kuruluşlarına ve medyaya da sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

"Kadınlardan özür dilemeye davet ediyorum"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM'nin açılışının 98. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kuruldaki konuşmasında, kadın milletvekiline yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Kaya, "23 Nisan oturumunda Meclis'te Türk kadınına 'dedikoducu' diyerek kadınlarımızı ötekileştirici bir dil kullanan ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da şiddetle kınamak istiyorum." dedi.

Türk kadınlarının 15 Temmuz'da, Çanakkale'de en ön saflarda olduğunu kaydeden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk kadını vatan meselesi olduğunda her şeyi bir kenara koyarak en ön safta olmayı bilmiştir. Meclisteki milletvekili arkadaşlarım da asla ve asla böyle bir ithamı hak edecek hiçbir davranışın içinde bulunmamıştır. Kadınlarımız siyaset üretmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altındadır. 'Özel bir sorunun mu var' diyerek bir milletvekili arkadaşıma edebe uymayacak şekilde hitap eden, 'Dedikodu yapıyorsunuz, çıkın bunu dışarıda yapın' şeklinde kadın milletvekillerimizi aşağılayıcı ve ötekileştirici bir dil kullanan ana muhalefet liderini de artık kadınlardan özür dilemeye davet ediyorum."

Kadın örgütlerine çağrı

Kadınlar olarak karar alma mekanizmalarında gece gündüz demeden, mesai kavramı yapmaksızın Türkiye'nin geleceği adına çalıştıklarını aktaran Kaya, "Maalesef Kılıçdaroğlu, daha önce de kadınların dövülmesini mübah gören, adeta onaylayan sözleriyle, 'Eğer erkek yoksulsa karısını döver, bu da haktır' anlayışıyla kadınlarımızı aşağılayıcı bir dille hitap etmişti. Yine aynı üslubu kullandığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kadın örgütlerinin de bu dili şiddetle kınamasını, bu kınamanın da kadın örgütlerinden gelmesi gerektiğini düşünüyorum." diyen Bakan Kaya, şunları kaydetti:

"Çünkü Türk kadını bugün değil sadece geçmişte de Bacıyan-ı Rum örneğinde de gördüğümüz gibi vatanı için gece gündüz demeden çalışmıştır. Bugünden sonra da çalışmaya devam edecektir. Biz kadınlar olarak ülkemizin gelişmesi adına siyasette, karar alma mekanizmalarında, evde, sokakta, her alanda var olmaya, ülkemizi güçlendirmeye, erkeklerle omuz omuza bu ülkeye değer katmaya devam edeceğiz.

Maalesef Mecliste kadın vekillerimize söylenmiş bu sözler gerçekten büyük talihsizlik ve maalesef Sayın Kılıçdaroğlu'nun da kadın konusuna bakan zihinsel kodlarını da ortaya koyduğunu düşünüyorum. Kendisi adına, partisinde bulunan kadınlar adına da çok üzüldüm. Ülkemizdeki tüm kadınların da bu konuda Kılıçdaroğlu'ndan özür beklediğini ifade etmek istiyorum."

Kılıçdaroğlu'nun Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı'ndaki sözleri

Bakan Kaya, kendisine hediye takdimi yapıldığı esnada Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri Başkanı Dinçer Akyel'in CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı'ndaki sözlerine tepki göstermesi üzerine, "Ben de bir yörük kızı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu yörüklerden özür dilemeye davet ediyorum. Kılıçdaroğlu maalesef tarih konusundaki cahilliğini de ortaya koymuştur. Bilmiyor. Bilmiyorsa özür dilesin bari. Tüm yörükler adına Kılıçdaroğlu'nu özür dilemeye davet ediyorum." açıklamasını yaptı.

Sempozyumun açılışında Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek ile Ankara Birlik Vakfı Başkanı Muhittin Bal da birer konuşma yaptı.

Muhabir: Burcu Çalık