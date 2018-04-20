BURSA

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaptırılan Ayçiçeği Masal Parkı'nın açılışında, Türkiye'nin yıllardır bu yana teröre yönelik güçlü mücadele verdiğini söyledi.

Son dönemde bu noktada konsept değişikliğine gidildiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Terörünün üzerimize gelmesini beklemeden, nerede ortaya çıkmış, nerede gizleniyor, hangi perdenin arkasına saklanıyorlarsa, bunları inlerinde, çöplüklerinde bulmak suretiyle imha ediyoruz, bertaraf ediyoruz. Türkiye'nin geleceğine ket vurmaya çalışan taşeron örgütleri de bitirmek üzere azimli ve kararlıyız, bir adım bile bundan geri dönmeyeceğiz." diye konuştu.

"Türkiye hedeflerine koşmaya devam edecek"

Çavuşoğlu, İnegöl'ün AK Parti'ye çok güçlü destek veren ilçe olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Neredeyse yüzde 60'ı gördük. Önümüzdeki süreçlerde çok daha iyisini göreceğiz. 24 Haziran, Türkiye için yepyeni pencerelerin, kapıların sonuna kadar ardına kadar açılacağı dönüm noktası olacak. İlk defa milletimiz 16 Nisan'da kabul ettiği referandumla beraber sistem değişikliğini hayata geçirme fırsatını sandıkta kullanacak ve Türkiye'nin önünü ardına, sonuna kadar açacak. Türkiye, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine, Allah'ın izniyle bu kararlılık ve çalışma çerçevesinde yürümeye, koşmaya devam edecek. Türkiye son 16 yılda çok güçlü değişiklikler yaşadı. Her şeyimiz değişti. Eskiyi mukayese etmeme gerek yok nerelerden nerelere geldiğimizi sizler görüyorsunuz. Dünyada son 10 yılda gerçekleştirilen 10 büyük projenin 6'sının Türkiye'de gerçekleştiğini söylediğimiz zaman bile bu, birçok şeyi açıklaması bakımından önemli."

Muhabir: Şaban Kılıçcı