BBP Genel Başkanı Destici, Ege Denizi'nde bir kayalığa Yunan bayrağı dikme girişimine ilişkin, "Türkiye bugün gereğini yapmıştır, bundan sonra da gereğini hiç kimsenin şüphesi olmasın büyük bir ciddiyetle ve kararlılıkla yapacaktır." dedi.

ŞANLIURFA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ege Denizi'nde bir kayalığa Yunan bayrağı dikme girişimine ilişkin, "Türkiye bugün gereğini yapmıştır, bundan sonra da gereğini hiç kimsenin şüphesi olmasın büyük bir ciddiyetle ve kararlılıkla yapacaktır." dedi.

Destici, Şanlıurfaki temasları kapsamında, Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Destici, Ege Denizi'nde bir kayalığa Yunan bayrağı dikme girişimi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Yunanistan'ın artık şımarık tavırlarına son vermesi gerektiğini belirten Destici, "Öyle bir gün gelir ki Türkiye’nin şamarını, tokadını çok şiddetli bir şekilde enselerinde ve yüzlerinde hissedecekler." dedi.

Türkiye'nin bir ateş çemberinden geçtiğini ifade eden Destici, Yunanistan'ın Ege denizinde kışkırtmalarda bulunduğunu vurguladı.

Destici, şöyle konuştu:

"Yunanistan'ın artık bu pervasızlıkları, hadsizlikleri ve şımarıklığı dayanılacak tahammül noktasını aşmıştır. Türkiye’nin sabrını bu kadar denemesi Yunanistan'ın haddine değil tabii ki. Türkiye bugün gereğini yapmıştır, bundan sonra da gereğini hiç kimsenin şüphesi olmasın büyük bir ciddiyetle ve kararlılıkla yapacaktır. Bu ve buna benzer girişimlere anında karşılık verildiği gibi bundan sonra da karşılık verileceğine biz yürekten inanıyoruz. Ne Yunanistan'ın ne de başkasının egemenlik haklarını ihlal etmesi haddi değildir. Dolayısıyla da Yunanistan'ı bu gerilim ortamından uzak durmaya davet ediyoruz. Yoksa Türkiye'nin, Türk ordusunun da vereceği cevap çok açık ve nettir. Yunanistan da bunu en iyi bilen ülkelerden bir tanesidir."

Muhabir: Mustafa Güçlü