Fotoğraf:AA/Ramazan Kaya

KAYSERİ

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde doğalgaz temel atma törenine katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, 162 kilometre uzunluğunda, 26 milyon liraya mal olan yeni bir yatırımın temelini attıklarını söyledi.

Kullanıldığı zaman herkesin bunun keyfini göreceğini belirten Özhaseki, dünyada enerji ihtiyacı en çok artan ülkelerden birincisinin Çin, ikincisinin de Türkiye olduğunu ifade etti.

Özhaseki, her sene enerji ihtiyaçlarının arttığına dikkati çekerek, "Önümüzdeki 10 yıl içerisinde de herhalde enerji ihtiyacımız şu anda kullandığımız gücün iki misline çıkacak. Biz bin bir türlü yollar deneyerek Türkiye'de enerjimizi elde etmek zorundayız. Evet ithal olacak, işte bu doğalgaz da Sibiryalardan gelecek sizlere, binlerce kilometre öteden, kullanacağız. Ülkemize Cenabıhak bunu vermemiş. Yapacak bir şeyimiz yok. Ama bunun dışında yenilenebilir enerji dediğimiz alanlarda ve nükleer enerjide de yatırım yapmak durumundayız. Bunları da yapıyoruz." diye konuştu.

Güneş ve rüzgar enerjilerinde de olağan hızıyla yatırımlara devam ettiklerini vurgulayan Özhaseki, bu arada da nükleer tesisin de temelini attıklarını dile getirdi.

"Dünyada birçok ülke enerjisini nükleerden elde ediyor"

Bakan Özhaseki, bu arada dışarıda bir gürültü koptuğunu, bunu anladıklarını ama içeride ana muhalefetin nükleere neden bu kadar çok itiraz ettiğini anlamadıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Efendim 'bu çok tehlikeli.' Kardeşim tehlikeliyse dünyada şu anda 450 nükleer tesis var. Onlar için tehlike yok mu? Eyfel Kulesi'nin etrafında tam altı nükleer tesis var, 50-70 kilometre mesafede. Fransa'da Paris'in ortasına 50-70 kilometre mesafede nükleer tesis var ve onlar için tehlike oluşturmuyor, bizim için tehlike oluşturuyor öyle mi? Dünyada birçok ülke enerjisini nükleerden elde ediyor. Niye onlara itiraz etmiyorsunuz, onlara da söyleyin. 'Efendim, nükleer tesis artık terk ediliyor.' Hayır 50'den fazla nükleer tesisin şu anda inşaatı devam ediyor. Londra'nın merkezine 50-70-100 kilometre mesafede tam 9 nükleer tesis var. Madrid'in etrafında 6 nükleer tesis var. Fakat bizimkiler burada itiraz ediyorlar."

İşin garip tarafının sadece nükleere değil, güneşe de rüzgar gülüne de itiraz edildiğine dikkati çeken Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rüzgar gülü nihayetinde yerinden yukarıya doğru yükselen bir pervanede dönen, enerji elde ettiğimiz bir şey. Buna da itiraz var. En son da bizim bakanlığın bütçesi Meclis'te görüşülürken dedim ki arkadaşlar bu enerji işinde itiraz etmediğiniz bir şey varsa lütfen onu söyleyin. Rüzgar gülüne bile itiraz ediyorsunuz. Neden itiraz ediyorsunuz? 'Göçmen kuşlar buradan geçerken yollarını bozarsınız' diye itiraz ediyorlar. O zaman bir şeye karar verin, deyin ki 'biz bundan sonra elektrik kullanmayacağız, gaz yağı dönemine dönüyoruz. İnternet, elektronik ne var, ne yok hepsini attık, buzdolabını, televizyonu attık, kullanmayacağız kardeşim biz.' Yok kullanacaksanız, dışarıdan ithal mecbur kaldığımızda elbette yapıyoruz da yerli olarak ürettiğimize itiraz etmeyin bari. Rüzgar güllerine itiraz etmeyin bari. Bunları yapacağız, bu tür itirazlara, muhalefete de alıştık doğrusu, gülüp geçiyoruz. Eğer onlara bakacak olsak zaten perişan oluruz. Önümüze bakıyoruz, doğru bildiklerimizi de elhamdülillah yapıyoruz. Bakın 2002 yılında iktidar olduğumuzda Türkiye'de sadece 9 ilde doğalgaz vardı. Şimdi 78 ilimizde doğalgaz var. Şükürler olsun hem Kayserimize hem Türkiye'ye yatırım yapmaya devam ediyoruz."

Muhabir: Ramazan Kaya