CHP artık daha çok sahada olacak

Yaklaşan seçimler öncesi stratejisini "Başka bir Türkiye mümkün" olarak belirleyen CHP'de, bundan sonraki süreçte daha az toplantı, daha fazla alan çalışması yapılacak.

ANKARA - Barış Gündoğan

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimler öncesi parti yöneticileri ve örgütten daha fazla sahada olmalarını istedi.

Yerel seçimler için İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Adana'nın da dahil olduğu büyükşehirlerin kazanılması, cumhurbaşkanlığı için de yüzde 60 hedefi koyan Kılıçdaroğlu, katıldığı toplantılarda bunu gerçekleştirmenin yolunun ise "vatandaşa dokunmaktan, sorunlara çözüm önerilerini anlatmak geçtiğini" aktardı.

"Başka bir Türkiye mümkün" diyerek parti örgütünden daha fazla alanda olmasını ve çalışmasını isteyen Kılıçdaroğlu, 27-28 Nisan'da bu kez Kayseri'de il başkanlarıyla bir araya gelecek. Burada da il örgütlerinin son durumları, çalışma programları ile milletvekili ve belediye başkanı aday belirleme yöntemleri değerlendirilecek.

Yörük Çalıştayı

Daha önce partisinde düzenlenen çok sayıda temalı çalıştaya katılan Kılıçdaroğlu, 21-22 Nisan'da Mersin'in Silifke ilçesi Gökbelen Yaylası'nda gerçekleştirilecek Yörük Çalıştayı'na gidecek.

Kılıçdaroğlu'nun ikinci gününde bir konuşma yapması beklenen çalıştayda, ​Musa Eroğlu konserinin yanı sıra halk oyunları, yörüklerin yaşamını konu alan paneller, konuşmalar, sunumlar, yöresel sanatçıların konserleri ve farklı etkinlikler yer alacak.

Az toplantı, çok iş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da seçim döneminde CHP'lilerin "her yerde" olacağını bildirdi.

Torun, "Artık toplantılarımızı en aza indireceğiz. Daha çok sahada olacağız ve Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulların düzeltilmesinin yolunu arayacağız, dilimizi ona göre geliştireceğiz, planlamamızı da ona göre yapacağız." ifadesini kullandı.