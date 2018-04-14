CHP'den 'OHAL değil, demokrasi' çağrısı

ANKARA

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Hükümeti'nin 45 günde bitirmeyi hedeflediği OHAL'in, 21'inci ayına gireceğini belirtti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, 20 Temmuz'da OHAL ilan edildiğini anımsatan Erkek, şöyle devam etti:

"Sivil bir darbe gerçekleştirildi. Birlikte milli orduya kumpas düzenledikleri, aynı menzile yürüdükleri ve her istediklerini verdikleri FETÖ ile ortaklığı bozulan iktidar, bu süreci FETÖ ile mücadele etmek yerine muhalifleri hedef alan, kış lastiğinden taşeron düzenlemesine, ekonomik kararlardan saat düzenlemesine kadar her alanda düzenlemeler yapan KHK'lerle hukuksuz ve keyfi bir düzene çevirmiştir. 21 ayını doldurması ve 7'nci kez uzatılması da gösteriyor ki, OHAL bağımlısı bir iktidarla karşı karşıyayız."

TBMM'nin devre dışı bırakıldığını iddia eden Erkek, ortak aklın yerine tek kişinin aklının geçirilmek istendiğini savundu.

Darbe girişiminin hemen ardından FETÖ ile mücadelede her türlü desteği vermeye hazır olduklarını, bu mücadelenin OHAL ilan edilmeden, Meclis devre dışı bırakılmadan yapılabileceğini defalarca belirtiklerini aktaran Erkek, şunları kaydetti:

"Buna rağmen OHAL ilan edip, FETÖ ile sözde mücadeleye girişilmiştir. Geldiğimiz noktada da görüyoruz ki, asıl amaç ise muhalefeti susturmak, Meclisi devre dışı bırakarak keyfi düzenleme yapmakmış. Yarattıkları sistem ihbarcılara ve yandaşlara yaramıştır. Askeri darbe girişimi millete, milletin kurumlarına yapılmıştı. 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL ile millete sivil bir darbe yapılmış, KHK'lerle FETÖ'nün çok seveceği bir düzen yaratılmıştır.

21 ayın bilançosuna baktığımızda, binlerce kişinin FETÖ ile iltisaklı olmamasına, darbeye destek vermemesine rağmen özgürlüğünden, işinden, evinden edildiğini görmekteyiz. Soruşturma geçirmeden gelecekleri karartılan kişilerin, suçun ve cezanın şahsiliği ilkesine aykırı biçimde aileleri perişan edildi. Eşler işlerinden atıldı, çocuklar eğitimlerini devam ettirmede sorunlar yaşadı. İnsanlar sokakta kaldı. Aileler paramparça oldu. Sonunda geldiğimiz noktada, hastalıklar, ölümler, cinayetler, intiharlar. OHAL ile telafisi imkansız mağduriyetler yaratıldı."

Erkek, "Tahliye edilmiş, FETÖ ile iltisaklı olmadığı mahkeme kararıyla sabit bir kişi neden işine iade edilmez?" sorusunu yönelterek, "Bunun akılla vicdanla mantıkla hukukla ya da başka bir biçimde açıklanması olanaklı mı? ByLock yüklemediği ve kullanmadığı açıkça ortaya çıkan kişi neden hala mağdur edilmeye devam eder? Çok mu zor bunlar için bir KHK çıkarmak?" açıklamasını yaptı.

Kimliğine, siyasi görüşüne, etnik kökenine bakılmaksızın mağdurlar için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Erkek, "İşte bunun için 16 Nisan hileli referandumunun yıl dönümünde 81 ilde eş zamanlı olarak 'OHAL değil, demokrasi' diyeceğiz. Herkesi, bu sese katkı sunmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Muhabir: Zehra Aydın