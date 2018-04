CHP'li Özkoç'tan özelleştirmelere tepki

TBMM

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısına, CHP'nin söylediklerinin gazetelerde tek bir sütunda yer almadığını, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının manşetlerde olduğunu söyledi.

Daima basın emekçilerinin yanında olduklarını dile getiren Özkoç, Türkiye'de muhalefetin sesini yok sayanların, aslında Türkiye'nin yarısından fazlasının sesini yok saydığını ve onları görmemezlikten geldiğini savundu.

Türkiye'de 16 yıldan beri satılmadık hiçbir şeyin kalmadığını ve Türkiye'nin mağduriyet içerisine olduğunu öne süren Özkoç, "14 yılda 250 milyar liralık milli varlığımızı sattılar." ifadesini kullandı.

"CHP alanlarda, mitinglerde, meydanlarda olacak"

CHP'nin muhalefet yapması gerektiğine dair eleştirilere cevap veren Özkoç, şunları söyledi:

"CHP'den muhalefet yapmasını isteyenlere sesleniyorum; halk yoksullaşıyor, son 6 yılda milyonerlerin sayısı 32 binden 127 bine çıktı ama halkın büyük bir çoğunluğu yoksulluk içinde kıvranıyor. Adalete güven kalmadı, basın susturuldu. Fuhuş, yüzde 790 arttı, kimseden ses çıkmıyor. Köşe yazarları 'CHP muhalefet yapsın' diye yazıyor. Sendikalar, sivil toplum örgütleri, insan hakları örgütleri neden muhalefet yapmıyor? Parasını yurt dışına kaçıranlar, yıllarca Türkiye'den milyar dolarlar kazananlar neden muhalefet yapmıyor? Çocukların cinsel istismarı yüzde 434 arttı. Kadına yönelik şiddet yüzde bin 400 arttı. Türkiye'de cinsel taciz yüzde 449 arttı. Bize akıl verenler susuyorlar. Neden susuyorlar? Biz konuşuyoruz, cevap veriyoruz; gazeteler yazmıyor, televizyonlar konuştuklarımızı olabildiği kadar kırpmaya çalışıyor."

Özkoç, seslerini kısmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde CHP'nin alanlarda, mitinglerde, meydanlarda olacağını söyledi.

Özkoç, CHP'nin muhalefet yapmak için çırpındığını ifade ederek, "Yazmayın gazetelerinizde, konuşturmayın televizyonlarınızda. Sendikalar, insan hakları dernekleri, bütün sivil toplum örgütleri, odalar sussunlar, Cumhuriyet Halk Partisi konuşmaya devam edecek. 'Şehitlerin üzerinden kimse siyaset yapmasın' demeye devam edeceğiz." görüşünü dile getirdi.

Sorular

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özkoç, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin soru üzerine, Baykal'ın Almanya ve Türkiye'deki tedavi sürecine ilişkin paylaşılan bilgileri anımsattı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na, Baykal'ın durumunun, ailesinin ve doktorların söylediklerinin her gün rapor edildiğini anlatan Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun haftada en az bir kere Baykal'ın ailesiyle telefonda görüştüğünü söyledi. Özkoç, "Önemli olan Deniz Bey ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya gelip birbirlerini görmesi değil. Deniz Baykal'ın bir an önce sağlığına kavuşabilmesi için CHP ailesi, kendi ailesi ve onu seven herkesin, onun üzerinden siyaset üretmeden, olayın hassasiyetine bakarak, kendi ailesini de CHP ailesini de üzmeyecek şekilde demeçler ve yorumlarda bulunması gerekiyor." dedi.

Muhabir: Alper Atalay