CHP'nin "Yönetici Eğitimi" programı sürüyor

ANKARA

CHP Parti İçi Eğitim Birimi'nin "Yönetici Eğitimi" programları, il ve ilçe yöneticilerinin yoğun katılımıyla devam ediyor.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, bir hafta içerisinde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Antalya ve Yalova'nın yanı sıra İstanbul'da da eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Parti Okulu eğitmeni milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) üyeleri, Parti İçi Eğitim Birimi üyeleri ve deneyimli eğiticiler tarafından verilen derslerde, "liderlik, yöneticilik ve yönetim, etkili iletişim ve toplantı yönetimi, etkin takım ve proje yönetimi, örgütlenme stratejisi ve sandık örgütlenmesi ile yönetim kurullarının çalışma yöntem ve esasları" anlatılıyor.

Derslerde, farklı siyasi tecrübeler de paylaşılıyor.

Parti İçi Eğitim Sorumlusu ve Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yönetici Eğitimleri"nin, CHP yöneticilerinin sahip olduğu eşsiz birikiminin daha etkin kullanılmasını sağladığını ifade etti.

Bu birikimin CHP'yi iktidara taşıyacak sandık örgütlenmesi modeline yansıyacağını ve saha çalışmalarının verimini artıracağını belirten Atıcı, yönetici eğitimlerinin ilerleyen günlerde Türkiye'nin dört bir yanında uygulanmaya devam edeceğini kaydetti.

Muhabir: Mehmet Tosun