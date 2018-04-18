'Dünkü gelişme değil, önceden belirlenmiş görüşme'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bugünkü görüşmesine ilişkin "Daha önceden belirlenmiş bir görüşmeydi, dünkü bir gelişme değil." değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Habertürk TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin erken seçim çağrısına ilişkin Ünal, "Bugün saat 13.30'da Sayın Cumhurbaşkanımızla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin arasındaki görüşme, daha önceden belirlenmiş bir görüşmeydi. Dünkü bir gelişme değil." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Meclisteki görüşmesine işaret eden Ünal, "Bahçeli'nin açıklamasından sonra bütün gündem ve süreç doğal olarak medya takipçileri tarafından seçim gündemine yorumlandı. Adalet Bakanımız aynı zamanda Milli Mutabakat Komisyonu üyesi... Dolayısıyla bizim uyum komisyonu çalışmalarına ilişkin karşılıklı bir istişare gerçekleştirdiler. Çok kısa bir istişareydi. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşülecek." dedi.

"Görüşmenin sonucunu öncelikle görmek gerekir"

Bahçeli'nin açıklamasının MHP'in teklifi mahiyetinde görülmesi gerektiğinin altını çizen Ünal şunları kaydetti:

"Yok efendim, 'Danışıklı dövüş', yok 'O, ona açıklattı', 'O dedi ki şöyle, böyle'. Ne bizim ne de MHP'nin siyaseti karşılıklı olarak bu şekilde bir danışıklı dövüşü ya da danışıklı bir eylem biçimini gerekli kılan bir siyaset değil. Biz bugüne kadar yapmak istediğimiz her şeyi açık, şeffaf bir şekilde kamuoyunun önünde toplumla paylaştık. Grup toplantısında Sayın Devlet Bahçeli 26 Ağustos derken, grup toplantısında Sayın Genel Başkanımız da Kasım 2019 vurgusu yaptı. Burada her siyasi parti kendi görüşlerini paylaşır. MHP'nin erken seçim mahiyetinde bir açıklaması olmuştur. Bu ilgili kurullarımızca değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda bu bir gereklilik olarak görülür ya da görülmez. Ama bizim, 15 yıldan beri AK Parti olarak her zaman ısrarla uyguladığımız, seçimlerin kendi tarihinde yapılması konusunda biz çok dikkatli olduk. Bunu da uyguladık. Biz, eğer 16 yıldan beri Türkiye'de ciddi bir siyasi ve ekonomik istikrar oluştuysa bunun temel sebeplerinden bir tanesi bizim bu konudaki hassasiyetimiz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Devlet Bahçeli arasında saat 13.00'te yapılacak görüşmenin sonucunu öncelikle görmek gerekir."

Her iki liderin değerlendirmelerini yaptıktan sonra kendi parti kurullarında bu konunun değerlendirileceğini belirten Ünal, "Bahçeli'nin bu şekilde bir teklifinin olması, bizim bu teklifle ilgili herhangi bir değerlendirme yapmayacağımız anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile istişare edilecek"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın parti genel merkezinde milletvekilleri ile bir araya geleceğini kaydeden Ünal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Üst Komisyon toplantısının yapılacağını bildirdi.

Başbakan Binali Yıldırım ile Üst Komisyonunun 13 Nisan'da bir toplantı yaptığını hatırlatan Ünal, o toplantıda 5 komisyonun çalışmalarının sunumunun gerçekleştiğini anlattı.

13 Nisan'daki toplantıda belli konularda kararlar alındığını açıklayan Ünal, bu konuları yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile istişare edeceklerini söyledi.

Gündemle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmelerinin de bu iki toplantıda da olacağını dile getiren Ünal, milletvekillerinin yarınki toplantıda Bahçeli ile görüşmesine ilişkin sorular yöneltilebileceğini kaydetti.

"Ortada alınan bir karar yok, teklif var"

Muhalefet partilerinden "Seçime hazırız" açıklaması ve "İYİ Parti seçime girmesin diye böyle bir karar alınıyor" iddiasına yönelik Ünal, "Ortada alınan bir karar yok. Ortada bir grup toplantısında MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin teklif mahiyetinde bir açıklaması var." dedi.

İktidar partisi olduklarını ve milletin verdiği bu sorumluluğu yerine getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Ünal, düşünmeden, ince eleyip sık dokumadan karar alamayacaklarını dile getirdi. Türkiye'nin öncelikli çıkarlarını, menfaatlerini düşünmek zorunda olduklarını belirten Ünal, "Şu dönemde siyasetin mi devletin mi öncelikleri diye sorarsanız. Şu anda asıl olan devletin öncelikleridir." yorumunu yaptı.

"Kararı yargı verecek"

Mahir Ünal, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla Türkiye'de tutuklu bulunan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson'a ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın, sosyal medya hesabından "Amerika'da iyi bir beyefendi ve Hrıstiyan lider olan Rahip Brunson sebepsiz yere Türkiye'de yargılanıyor ve zulme uğruyor. Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur. Umuyorum ki evine ve ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecek." paylaşımını da değerlendirdi.

Ünal, "Biz Trump'ın tweetlerine alıştık. Altını çizerek söylüyorum; Türkiye bir hukuk devleti. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Onlardaki yargı da bizdeki değil mi?' Tabii ki yargı kararlarına saygı duyacağız. Rahiple ilgili kararı verecek ne Trump ne de yargı dışındaki hiçbir irade değil. Bizzat yargının kendisi bu konuda kararı verecek ve yargı sürecinde de bizim bu konuyla ilgili değerlendirme yapmamız doğru olmaz." ifadelerini kullandı.