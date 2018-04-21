'Gençliğin temsili için hep birlikte mücadele edeceğiz'

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, "Genç arkadaşlarımızla birlikte hem sahada hem masada olacağız. Gençliğin AK Parti'de ve Türkiye'de temsili için hep birlikte mücadele edeceğiz." dedi.

ANKARA

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ankara Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmasında şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar dileyen Şahin, "Partimiz, bundan 16 yıl önce ülkemizi hak ettiği itibara kavuşturmak için milletimizin aklından, vicdanından, medeniyet tasavvurundan, gönlünden süzülerek kurulmuş bir partidir. AK Parti, ülkemizi dünya milletler ailesi içinde hak ettiği itibara kavuşturmak için kurulmuştur." şeklinde konuştu.

AK Parti'nin bir Anadolu hareketi, millet hareketi olduğunu vurgulayan Şahin, bugüne kadar gerçekleştirilen tüm hizmetleri aziz milletin desteğiyle yaptıklarını ve engelleri de milletin desteğiyle aştıklarını kaydetti.

AK Parti'nin insanı merkeze alan hizmet odaklı siyasi anlayışın temsilcisi olduğunu dile getiren Şahin, "AK Parti, bir inançtır, idealdir, şuurdur, bilinçtir. AK Parti, binlerce yıllık bir dava çınarının günümüzdeki genç ve taze filizidir. AK Parti, haksız güçlülere karşı haklı güçsüzlerin yanında yer almayı kendisine şiar edinmiş bir partidir." ifadelerini kullandı.

"AK Gençlik, AK Parti'nin vicdanıdır"

Şahin, AK Parti Ankara Gençlik Kolları'na mensup bulunmanın önemli olduğunu belirterek, "AK Gençlik, AK Parti'nin vicdanıdır, dinamosudur. AK Gençlik, AK Parti'de taşın altına elini en fazla koyan teşkilat demektir." görüşünü paylaştı.

AK Parti Ankara Gençlik Kolları'nın gece gündüz yürüttüğü çalışmalarla son 16 yılda çok büyük hizmetlere imza atıldığını anlatan Şahin, "Hangi alana bakarsak bakalım, ülkemizi fersah fersah ileriye taşıdık. Ekonomide, bilimde, sanayide, teknolojide, demokratikleşmede, insan haklarında ülkemizi bambaşka bir noktaya taşıdık ancak bu ülke için daha yapacak çok işimiz var. İnsanlık için daha yapacak çok işimiz var." şeklinde konuştu.

24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı ile parlamento seçimlerinin birlikte yapılacağına işaret eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tam 9 hafta sonra yarın ülkemiz, ümmetimiz, milletimiz için çok önemli bir seçimi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Sizlerle, genç arkadaşlarımızla birlikte hem sahada hem masada olacağız. Gençliğin AK Parti'de ve Türkiye'de temsili için hep birlikte mücadele edeceğiz."

Muhabir: Burcu Çalık