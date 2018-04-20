HDP, MYK ve PM'de 'adayları' konuşacak

ANKARA

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ayhan Bilgen, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pazar günü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) çarşamba günü ise Parti Meclisi (PM) toplantılarını yapacaklarını belirten Bilgen, "Hem aday belirleme süreçleri hem seçim stratejisiyle ilgili yürütülen çalışmaları somutlaştırmak, planlamak üzere toplantılarımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

Bilgen, parti içerisinde belirleyecekleri sistem önerisini diğer partilerle de paylaşacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarının belirlenmesi konusunda eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'la bir görüşme yapılıp yapılmadığı sorusuna Bilgen, "Elbette ki kamuoyunda öneriler var. Demirtaş'ın da kendi beyanları var. Şüphesiz hem öneriler hem beyanlar dikkate alınacaktır. Ama süreç başlamadığı için bu tartışmalara dair somut bir şey söylemek benim açımdan şu anda mümkün değil." yanıtını verdi.

Bilgen, parti kurullarında mutlaka bir eğilim çıkacağına işaret ederek, öncelikli hedeflerinin kazanmak ve başarmak olduğunu, bunun için de her türlü iş birliğini önemsediklerini ifade etti.

Seçim konusunda aktif bir sorumluluk üstleneceklerini, ziyaretlerde bulunacaklarını aktaran Ayhan Bilgen, muhalefetin rüştünü ispatlaması açısından bunu önemsediklerini kaydetti.







