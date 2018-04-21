Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kamuoyu bunu 'baskın seçim' olarak algılıyor ama zaten biz uzun süredir erken seçim bekliyorduk. Bir an önce erken seçim kararı almaları, haziranda erken seçime gitmeleri son derece güzeldir, iyidir." dedi.

İSTANBUL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin kamuoyunda "baskın seçim" olarak algılandığını belirterek, "Ama zaten biz uzun süredir erken seçim bekliyorduk. Bir an önce erken seçim kararı almaları, haziranda erken seçime gitmeleri son derece güzeldir, iyidir." dedi.

Kılıçdaroğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılanan ve 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti.

Yaklaşık bir saat kaldığı cezaevinden çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun moralinin iyi olduğunu ve Türkiye'nin gündemini yakından izlediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"(Berberoğlu) Elbetteki bir an önce seçmenle buluşmak istiyor. Biz de önümüzdeki süreç içerisinde arzu ediyoruz, inşallah, tekrar Parlamentoya milletvekili olarak seçilecek. Zaten uzun süredir, haksız yere hapiste yattığını bütün dünya biliyor. Bir adaletsizliğin sona ermesi lazım. Seçim sürecinden bağımsız olarak Anayasa Mahkemesi'nin bir an önce karar vererek hukuksuzluğu, adaletsizliği gidermesi lazım. Enis Bey'in en büyük arzusu bu. Adaletin bir şekilde gerçekleşmesi lazım. Yoksa tekrar seçmenle buluşması, tekrar Parlamentoya girmesi, milletvekili seçilmesi onu rahat ettirmiyor. Onun en büyük arzusu adaletin tecelli etmesi ve kendisinin haksız yere uzun süre hapiste kaldığının bir şekilde mahkeme kararıyla bağlanmasıdır. Yani adalet istiyor."

Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Parti meclisi kararıyla cumhurbaşkanı adayını açıklayacağınızı söylemiştiniz. Bazı isimlerin olduğu iddiaları var. Bu isimler parti içinde mi değil mi?" şeklindeki sorusunu, "Bunların hiçbirisine inanmayın arkadaşlar. Parti meclisi salı günü öğleden sonra toplanacak. Makul insanlarız biz, oturup konuşacağız. 'Cumhurbaşkanı adayının nitelikleri ne olmalıdır, kim olmalıdır?' Bunlar üzerinden arkadaşlarımızın düşüncelerini alacağız." diye yanıtladı.

Parti Meclisinin karar organı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla istişare yapmadan, karar organıyla konuşmadan, birisi çıkıp da 'ben olacağım' öbürü çıkıp 'ben aday olacağım' diyecek, böyle bir anlayışta olan bir parti değiliz. İktidar partisinin anlayışı böyle, bunu gayet iyi biliyoruz, tek adam rejimini savunuyorlar. Tek adam her şeyi belirlesin istiyorlar. Biz de demokrasiyi savunuyoruz. Ülkemizin demokratik bir şekilde yönetilmesini, ülkemizde barış, huzur ve adalet olmasını istiyoruz. Dolayısıyla bütün bu koşulları yerine getiren bir cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğiz. Bu adayımız da kamuoyu önüne çıkacak ve düşüncelerini açıklayacak." ifadelerini kullandı.

'Erken seçim kararı almaları son derece güzeldir'

Cumhurbaşkanı adaylarını belirleme konusunda dar bir sürenin olmadığını aksine önlerinde bunun için makul bir süre bulunduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Kamuoyu bunu 'baskın seçim' olarak algılıyor ama zaten biz uzun süredir erken seçim bekliyorduk. Yani erken seçimi niye bekliyorduk? Çünkü biz de onlar da gayet iyi biliyorlar ki, Türkiye'yi yönetemiyorlar. Düşünebiliyor musunuz, Parlamentoda çoğunluğu var, istediği kanunu çıkarıyor, Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkileri var ama buna rağmen diyorlar ki, 'Biz Türkiye'yi yönetemiyoruz. Bir an önce erken seçime gitmek istiyoruz.' Biz de bunların milletin yakasından düşmesi gerektiğini söyledik. Millet bunlardan bıktı. 15-16 yıldır Türkiye'yi ne hale getirdiler? İşsizliği, eğitimi çözmediler. Dış politikada herkesi bize düşman ettiler. Millet telefonla konuşmaktan koruyor. Böyle bir yapı olabilir mi? Dolayısıyla bir an önce erken seçim kararı almaları, haziranda erken seçime gitmeleri son derece güzeldir, iyidir. Bu ülkede demokrasiden, adaletten, haktan, hukuktan, düşünce özgürlüğünden yana olanların bir araya gelebilecekleri bir düzen istiyoruz."

"Bir çatı cumhurbaşkanı adayı çıkarma ihtimaliniz var mı?" şeklinde bir soruya ise Kılıçdaroğlu "Salıyı bekleyelim." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, pazartesi günü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşeceğini, arkadaşlarının da yarın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşme yapacağını aktardı.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra buradan ayrıldı.

Muhabir: Adem Demir