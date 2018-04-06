'Kılıçdaroğlu son derece bölücü ve çirkin bir dil kullanmıştır'

AK Parti Sözcüsü Ünal, "Kılıçdaroğlu şimdi de 'halkın sanatçısı-sarayın sanatçısı' gibi yine son derece bölücü ve çirkin bir dil kullanmıştır." dedi.

ANKARA

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti MKYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "AK Parti olarak 48 Afrika ülkesinden 82 farklı siyasi partiyi bir araya getiren Afrika Siyasi Partiler Konseyi üyeliği için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına karar vermiş bulunuyoruz." dedi.

"Toplumu 'halkın polisi-sarayın polisi', 'halkın 15 Temmuz'u-sarayın 15 Temmuz'u', '15 Temmuz şehidi-terör şehidi' gibi ayıran Kılıçdaroğlu, şimdi de 'halkın sanatçısı-sarayın sanatçısı' gibi yine son derece bölücü ve çirkin bir dil kullanmıştır." ifadesini kullanan Ünal, şunları söyledi:

"Burada normal olan bu başarıyı takdir etmektir, anormal olan ise bu başarıyı karalamaktır. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin bu yaklaşımda da faşist ve darbeci anlayışı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Sanatçılarımıza dönük ifadelerinde o öfke, o kin, o nefret bir kez daha ortaya çıkmıştır."

'Türkiye böyle bir muhalefeti hak etmiyor'

Mahir Ünal, "Bizler de artık CHP'nin yalanlarına cevap vermekten, hakaretleriyle ilgili dava açmaktan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezeyanlarından, histerilerinden, histeri krizlerinden bıkmış usanmış durumdayız. Türkiye bunu hak etmiyor, Türkiye böyle bir muhalefeti hak etmiyor."

"Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüye çıkıp ağzına geleni sayıyor, son derece rahat, son derece relaks, böyle adeta antidepresan kullanmış, sakinleştirici almış bir ruh haliyle, gülerek her türlü ağır hakareti, çirkin ifadeyi kullanıyor." diyen Ünal, "Sanatçılara hakaret ediyor, işine gelmediği zaman hukuka hakaret ediyor. Her türlü hukuksuzluğu yapma hakkını kendisinde görüyor. O hukuksuzluğu yaptığı zaman 'Ben bu hukuku tanımıyorum' deme hakkını kendinde görüyor. 'Anayasa'yı tanımıyorum' deme hakkını kendinde görüyor. Bu kadar konfor, bu kadar rahatlık siyasette olmaz." ifadesini kullandı.

CHP milletvekillerinin şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ihalesini protestosuna ilişkin Ünal, şunları söyledi:

"Kamu İhale Kurumunun şeffaf bir şekilde, kameraların önünde gerçekleştirdiği ihaleyi gidip CHP'li milletvekilleri hukuksuz bir şekilde maalesef bastılar. Yani ihaleyi basmayı 'şeffaf bir şekilde kameraların önünde gerçekleştirilen bir ihaleye fesat karıştırmak' olarak değerlendirebilir miyiz? Evet, değerlendirebiliriz."

