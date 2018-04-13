Kurtulmuş ve Fakıbaba sığınmacı çocuklarla buluştu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "Başka güçler Suriye'de bu çocuklarımızı öldürürken, bizim Türkiye olarak bu çocukları bağrımıza basmamız, gerçekten dünyaya verilecek en önemli mesajdır." dedi.

ŞANLIURFA

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'da Suriyeli çocukların eğitim gördüğü Ali Baba İlkokulu'nda düzenlenen "Peygamberler Şehrinde Yeşeren Umutlar" adlı fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Açılışta, okulda eğitim gören Suriyeli çocuklar da İstiklal Marşı'nı okudu.

Kurtulmuş ve Fakıbaba, sergiyi gezdikten sonra yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sınıflara giderek sığınmacı çocuklarla sohbet eden Kurtulmuş ve Fakıbaba, çocuklara set halinde hikaye kitabı hediye etti.

Numan Kurtulmuş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de uzun yıllardır dünyanın gözü önünde katliam yapıldığını belirterek, Türkiye olarak buna seyirci kalmadıklarını söyledi.

Türkiye'de 3,5 milyonun üzerinde Suriyeli sığınmacının bulunduğunu anımsatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Suriye'de maalesef dünyanın gözü önünde çok büyük bir insani dram yaşanıyor. Maalesef 7 yılı aşkın bir süredir halkını ezen bir yönetim şehirleri bombalıyor. Bombalarla ölüm kusuyor. Ayrıca sadece rejim değil, Suriye'nin birçok yerinde var olan terör örgütleri vasıtasıyla da insanlara hayat zindan ediliyor. İlk başta bir iç savaş olarak başlayan daha sonra vekalet savaşları şeklinde devam eden büyük bir insanlık dramını hep beraber yaşıyoruz. Ne yazık ki insanlık bunu suskun bir şekilde izliyor. İçimiz parçalanıyor."

Kurtulmuş, Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de en güzel şekilde ağırlandığını ve çocuklarının da eğitime kazandırıldığını dile getirerek, katkılarının devam edeceğini söyledi.

"Bu evlatlarımız pırıl pırıl gençler olarak yetişecekler"

Suriyeli çocukların aldıkları eğitim sayesinde geleceğe hazırlandığını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak bu çocukların bizim evlatlarımızdan hiçbir farkı yok. Hemen burnumuzun dibindeki Suriyeli kardeşlerimizin yaklaşık 3,5 milyonu aşkın bir kısmı Türkiye'ye geldi. Türkiye onlara ensar anlayışı içinde muhacir kardeşlerimize katkı sunmaya gayret ediyor. Bu evlatlarımızın en önemli ihtiyaçlarından birisi eğitim. Gıda, sağlık, barınma ihtiyaçları giderildikten sonra hemen eğitim meselesinde de önemli mesafeler katettik. Çocuklarımız gayet iyi eğitim görüyorlar. Kültürlerinden de uzaklaşmadan Türkiye'yi tanıyorlar, Türkçe konuşuyorlar ve her biri geleceğe güzel bir şekilde hazırlanıyor. Suriyeli kardeşlerimize karşı gösterdiğimiz bu dayanışma, Türkiye açısından bir iftihar tablosudur. Suriye meselesine karşı duyarsızlık dünya açısından ne kadar büyük utanç tablosu ise Türkiye için de bir o kadar iftihar tablosudur. Ümit ediyoruz ki bu evlatlarımız pırıl pırıl gençler olarak yetişecekler, hedeflerine ulaşacaklar."

Bakan Kurtulmuş, çocuklara her türlü kolaylığı sağlayan yetkililere de teşekkür etti.

"Bu çocuklar bizim"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da "Bu çocuklar bizim çocuklarımız, onları çok seviyoruz, onlar da Türkiye'yi çok seviyorlar. Başka güçler Suriye'de bu çocuklarımızı öldürürken, bizim Türkiye olarak bu çocukları bağrımıza basmamız, gerçekten dünyaya verilecek en önemli mesajdır. Bu anlamda emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Kurtulmuş ile Fakıbaba, daha sonra çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Muhabir: Halil Fidan