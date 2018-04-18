MHP'den 'baskın seçim iddiaları'na cevap

TBMM

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM'de gazetecilerin, erken seçim kararına ilişkin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün erken seçime gidilmesini, Türkiye'nin mevcut sorunları çerçevesinde gerekli olduğunu söylediğini anımsatan Akçay, bunun kamuoyunda da karşılık bulduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bahçeli'nin yaptıkları değerlendirme sonrasında 24 Haziran tarihinde bir mutabakat sağlandığına işaret eden Akçay, Türkiye'nin seçim sathı mailine girdiğini söyledi.

Erken seçim kararının, ülkenin iç ve dış meselelerine odaklanması ihtiyacından kaynaklandığını belirten Akçay, erken seçimin Türkiye'ye, millete hayırlar getirmesini temenni etti.

Bir gazetecinin, 24 Haziran tarihi ile ilgili eleştiriler olduğunu, bu tarihin hem üniversite sınavına denk geldiği hem de İYİ Parti'nin seçime giremeyeceğinin konuşulduğunu ifade etmesi üzerine Akçay, Türkiye'de 90'dan fazla siyasi partinin bulunduğunu, hangi partilerin seçime gireceği ya da giremeyeceği hususunun Anayasa'da, Siyasi Partiler Kanunu'nda ve Seçim Kanunu'nda belli olduğunu aktardı.

Bu düzenlemelere uyan siyasi partilerin seçime gireceğini, diğerlerinin giremeyeceğini anımsatan Akçay, "Bahsettiğiniz partinin seçime girip giremeyeceğini inanın ben bilemiyorum. YSK elbette bu konuda resmi bir açıklama yapacaktır. Seçim tarihi belirlendiğine göre herhalde üniversite sınav tarihlerinde bir değişiklik söz konusu olabilir." dedi.

Baskın seçim iddiaları

Erkan Akçay, bir gazetecinin muhalefet kulislerinde erken seçim tarihine ilişkin "bir baskın seçim" yorumları yapıldığını belirtmesi üzerine, Türk siyasi tarihinde 1946'dan beri çok partili seçimlerin yapıldığını ve bunların önemli bir kısmının da erken seçim halinde yapıldığını söyledi.

Söz konusu seçimlerin büyük çoğunluğuna "baskın seçim" denildiğini vurgulayan Akçay, şunları kaydetti:

"Seçim kararının 24 Haziran tarihinde alınmasını, kesinlikle bir baskın seçim kararı olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü bu seçim tartışmalarını 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu sırasında da gündeme getirmek isteyen başta CHP olmak üzere bazı partiler oldu. Zaman zaman dozu düşük de olsa bu tartışmalar devam etti. MHP ve AK Parti dışında bütün siyasi aktörler, kamuoyunun değişik odakları hep bu erken seçim tartışmalarını gündeme getirdi. 3 Kasım 2019 tarihine daha 565 günlük bir süreç var ve bu sürece sürekli seçim tartışmalarını taşımak doğru olmaz. Bugün yapılan zirvede de belli bir karara varıldı. Şimdi önümüzde uyum yasalarının çıkarılması var ve 66 günlük bir sürede çok rahat çıkarılır."

"Takvim sıkışık mı?" sorusunu Akçay, "Sıkışık sayılmaz. Belki kısa bir zaman... Siyasi partiler ve Türkiye Cumhuriyetinin kurumları bunu yapacak tecrübe, birikime sahiptir. Herhangi bir sıkıntı olmaz." diye yanıtladı.

Muhabir: Meltem Öztürk,İsmail Çimen