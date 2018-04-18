Türkiye’den Macron’un açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Balkanlar’a yönelik ifadeleri için "Balkanlar’ı bir nüfuz alanı olarak gören bu anlayışı yapıcı bulmuyoruz." dedi.

ANKARA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada Balkanlar’a atıfla Türkiye'ye ilişkin yorumu hakkındaki soruya yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Aksoy, açıklamasında, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Parlamentosunda, geçen yıl yaptığı bir konuşmadaki gibi Balkanlar'ın AB, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında bir rekabet alanı olduğuna dair ifadeler kullanmıştır. Balkanlar'ı bir nüfuz alanı olarak gören bu anlayışı yapıcı bulmuyoruz." ifadelerini yer verdi.

Türkiye’nin de bir Balkan ülkesi olduğuna işaret eden Aksoy, “Türkiye'nin bu bölgedeki hedefi ve önceliği, geçmişte olduğu gibi bugün de barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın muhafazası ve güçlendirilmesidir. Bu amaçla tüm bölge ülkelerinin Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarına üyeliklerini desteklemeyi sürdürüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

"Fransa'nın Türkiye kadar katkıda bulunmasını temenni ediyoruz"

Aksoy, Fransa’ya, Türkiye’yi anlama çağrısı yaparak, şunları kaydetti:

"Balkanlar'daki dostlarımızın AB ve NATO ile bütünleşme çabalarına Fransa'nın da en azından Türkiye kadar katkıda bulunmasını samimiyetle temenni ediyoruz. Bu çerçevede, Fransa’ya, ülkemizin Balkanlar'ın istikrarına katkısına yönelik faaliyetlerini iyi anlamaya gayret etmesini tavsiye ediyoruz."

Muhabir: Barış Seçkin-Zuhal Demirci











