Prof. Dr. Karatay, "Zeytin yağı da yağ değildir, zeytin meyvesinin meyve suyudur. Bir kere işlenmemiş olan virjin dediğimiz zeytinyağı, yani zeytinin meyve suyu vücudu güçlendirir." dedi.

AYDIN

Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinyağının aslında yağ olmadığını, zeytin meyvesinin suyu olduğunu söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Aydın'da zeytin günleri" etkinliği çerçevesinde Yıldız Kenter-Şükran Güngör Sahnesi'nde konferans veren Karatay, mısır şurubunun zararlarına dikkati çekti.

Mısır şurubunun beyaz şekerden 7 kat fazla zararlı olduğunu söyleyen Karatay, "O halde yediğimiz şekerler, rafine unlar, bütün işlenmiş olan şekerler, işlenmiş olan unlar, şekerli ve şekersiz suni tatlandırıcılı bütün içecekler kan şekerimizi yükseltir. Kan şekeri, şeker hastası olalım, olmayalım yükseldiği zaman bütün dokularımıza zarar verir, toksiktir. Karaciğer yağlanmasını başlatır, karaciğer yağlanması başlarsa da bütün kronik hastalıklar başlar." dedi.

Kronik hastalıklarla beslenme arasındaki ilişkiye işaret eden Karatay, şunları söyledi:

"Nedir bu kronik hastalıklar, alzaymır, depresyon, parkinson, kanserler, meme kanseri, troid kanseri, prostat, pankreas kanseri, karaciğer kanseri. Hepsinin altında trigliseridler yatmaktadır. Bu bilimsel olarak gösterilmiştir. O halde şekerler, unlar, ekmekler, trigliseridi ve insülini yükseltir. Şekerler ve her türlü un yağ olarak depo edilir. Bilinenin aksine ve bize senelerce anlatılanın, algımızı değiştirenin aksine yağlar yağ olarak depo edilmez. Zeytinyağı yağ olarak depo edilmez. Doğal köy tereyağı yağ olarak depo edilmez. Bunları tükettiğimiz zaman bilin ki, vücuttaki kötü ve tehlikeli yağlar erir gider sağlığımıza kavuşuruz. Şekerli ve tatlandırıcı gazlı içecekler, mısır şurubu içeriyor. Yüzde 22 oranında şeker hastalığı yapıyor. Yüzde 30 oranında kalp krizi olmanıza sebep oluyor. İçerken çok dikkatli olacaksınız çünkü hepsi insülini yükseltiyor."

"Zeytinyağı yağ değil meyve suyudur"

Karatay, zeytinin en sağlıklı meyve olduğu değerlendirmesinde bulunarak, şöyle devam etti:

"Zeytinyağı da yağ değildir, zeytin meyvesinin meyve suyudur. Bir kere işlenmemiş olan, virjin dediğimiz zeytinyağı, yani zeytinin meyve suyu vücudu güçlendirir. Sindirim sistemini düzeltir, bağırsaklarımızı düzeltir kabızlığı önler. Yani bağırsaklarımızın en önemli sağlık dostudur. Kanı sulandırır kalp krizini önler, beyne atılan pıhtıyı ve felci önler. Zeytin yağı mide ülserini önler. Hipokrat MÖ 5 yüzyılda mide ülserini ve kolerayı tedavi etmiştir. Zeytinyağı doğanın biz yetişkinlere bahşettiği ana sütüdür. Ana sütünün 100 gramındaki içeriklerle zeytinyağının 100 gramındaki içerikler hemen hemen aynıdır. Ana sütü de çiğdir. Zeytinyağı da soğuk sıkım olarak içilmelidir. Bir tek farkı var. Ana sütünde hayvansal kolesterol vardır, zeytin yağında bitkisel kolesterol vardır."

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Karatay'a çiçek ve zeytin yağı hediye etti.

Muhabir: Mehmet Çalık