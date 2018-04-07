Bakan Bak, İzmir'de spor tesislerini inceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İzmir'deki bazı spor tesislerinde incelemelerde bulundu.

Fotoğraf:AA/Mahmut Serdar Alakuş

İZMİR

İlk olarak Halkapınar'daki Atatürk Stadı yanında bulunan cimnastik salonuna giden Bak, burada aralarında Demet Mutlu, Göksu Üçtaş Şanlı, İbrahim Çolak ve Ahmet Önder'in de bulunduğu sporcularla bir araya geldi.

Bakan Bak, daha sonra yapımı tamamlanan ve Türkiye Atletizm Federasyonuna devredilen 200 kişilik sporcu kamp eğitim merkezini gezdi.

Seha Aksoy Atletizm Pisti ve Atatürk Stadı'ndaki güreş salonunda da incelemelerde bulunan Osman Aşkın Bak, buradaki sporcularla bir süre sohbet etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, buradaki incelemelerinin ardından Karabağlar'ın Yunus Emre Mahallesi'nde yapımı devam eden Gençlik Merkezi ve spor salonu inşaatında incelemelerde bulundu. Bak, 7. sınıf öğrencisi Emre Ateş'ten, tesis tamamlandıktan sonra arkadaşlarıyla burada oynamalarını istedi.

Bakan Bak, incelemelerinin ardından bir grup mahalleli ile sohbet etti.

Muhabir: Ali Korkmaz