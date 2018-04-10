Bakan Bak, milli tekvandocuları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tunus'ta düzenlenen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcular Görkem Polat ve Emine Göğebakan'ı tebrik etti.

ANKARA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı kutlama mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Tunus'un Hammamet kentinde düzenlenen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olan erkekler 48 kiloda Görkem Polat ve kızlar 42 kiloda Emine Göğebakan'ı kutluyorum. Genç kardeşlerimin bundan sonraki organizasyonlarda şampiyon olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Muhabir: Halil Ibrahim Avsar