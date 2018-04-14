Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı

İSTANBUL

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Siyah-beyazlı ekipte, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyen oyuncular salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ısınma hareketleri, istasyon çalışması ve açma-germe hareketleri ile başladıkları antrenmanı, top kapma oyunu ile sürdürdü. İdman, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Yarını izinli geçirecek Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına 16 Nisan Pazartesi akşamı yapacağı antrenmanla devam edecek.



Muhabir: Hilmi Sever