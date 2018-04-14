Cüneyt Çakır ve ekibi, seminere katılacak

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2018 FIFA Dünya Kupası Hakem Semineri'ne katılacak.

İSTANBUL

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 16-20 Nisan'da İtalya'nın Floransa kentinde düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası Hakem Semineri'ne katılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Coverciano Video Yardımcı Hakem (VAR) eğitim merkezinde gerçekleştirilecek seminerde, VAR sistemi ile ilgili teorik ve pratik eğitimler verilecek.

Seminerde ayrıca hakem ve yardımcı hakemlere fiziksel yeterlilik testi de uygulanacak.

Muhabir: Ercan Çakar