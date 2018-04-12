Fotoğraf: AA/Ahmet Dumanlı

İSTANBUL

Kadınlar CEV Kupası'nı müzesine götüren Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı'nın antrenörü Marco Aurelio Motta, şampiyonluğa ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Voleybolda kulüpler düzeyindeki 2 numaralı kupayı kazanan Eczacıbaşı VitrA'nın oyuncuları ve teknik heyeti, kulübün Ayazağa'daki tesislerinde düzenlenen medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı VitrA'nın antrenörü Motta, çok önemli bir kupa kazandıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kupayı kazandığımız için çok mutluyum. Gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Daha güçlü bir Eczacıbaşı VitrA göreceksiniz. Bu takımı en yüksek seviyeye çıkarmak için hazırladık. Kadromuzun Şampiyonlar Ligi için yeterli olduğunu düşünüyorum. Gelecek sezon da başarılı olabilmek için elimizden geleni yapacağız."

Motta, bu sezon mücadele ettikleri üç kulvarda da finale yükselmelerine ilişkin, "Önemli olan iyi bir oyun oynamamız. Bu sene Türkiye Kupası'nda, CEV Kupası'nda ve ligde finale yükseldik. Amacımız her zaman kazanmak. Gelecek sezon da bu hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Ancak bizim için önemli olan iyi oynamayı sürdürmek." diye konuştu.

Tecrübeli antrenör, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ile zorlu bir final serisi oynayacaklarını vurgulayarak, "Ligi ilk iki sırada bitiren takımlar finalde karşılaşacak. VakıfBank ile önemli maçlar yapacağız. Gerçekten mücadele gücü yüksek maçlar bekliyorum. Elimizden gelenin en iyisini göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Metin Arslancan