İSTANBUL - Süha Gür

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Bahar Çağlar, Macaristan'da 20-22 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonu öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dörtlü Final'de kendilerini favori gördüklerini belirten Bahar, "Biz iyi bir takımız. Buraya gelene kadar büyük fedakarlıklar yaptık. İlk yılımızda Dörtlü Final kelimesi bile insanı heyecanlandırıyor. Öncelikle Sopron'u geçmemiz gerekiyor. Ev sahibiyle oynamak her zaman için zordur. İnşallah maçı kazanarak final oynama isteğimize de ulaşırız." diye konuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi'nin her zaman büyük hedeflerin peşinden koştuğunu dile getiren Bahar, şöyle devam etti:

"Sezon başında FIBA Avrupa Ligi kurası çekildiğinde aramızda çok zor bir gruba düştüğümüzü konuşmuştuk. Bu takım geçen sene kuruldu. Birbirimize alışana kadar zorlu maçlar geçti. Alıştıktan sonra bir sinerji oluşturarak geçen sene bütün kupaları kazandık. Bu sene de aynı şekilde yeni katılan çok tecrübeli arkadaşlarımız oldu. Bizim idmanlarımız, maç temposu gibi geçiyor. Grup maçlarını çok iyi geçirdik, lider bitirdik. Çapraz eşleşmeden 2-0 galip ayrıldık. Şimdi de Dörtlü Final'e kaldık. Bu, inanılmaz bir başarı."

"Aile olmamız başarıyı getiriyor"

Milli basketbolcu, Yakın Doğu Üniversitesi'nin son 2 senede elde ettiği başarıların aile olmalarından kaynaklandığını dile getirdi.

Galatasaray'dan transfer olduğunda tereddütlerinin bulunduğunu anımsatan Bahar, "Aile olmamız başarıyı getiriyor. O kadar güzel bir sinerji yakaladık ki idmanlardan, maçlara, maçlardan kamplara hep beraberiz. Bir takımda kimsenin mi egosu olmaz. İdmanlarımız hem çok keyifli hem de çok sert geçiyor. Bu da bizi başarıya götürüyor. Takımda inanılmaz bir uyum ve sinerji var. Aile olmamızdan dolayı bu başarıları elde ettiğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.