Fenerbahçe'den TFF'nin derbi kararına ilişkin açıklama

İSTANBUL

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun, Ziraat Türkiye Kupası'nda saha olayları nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden oynanması kararına ilişkin, "Hayırlı olsun. Sahada müsabaka sonuçlansın ve hak eden finale kalsın." dedi.

Mosturoğlu, TFF Yönetim Kurulunun kararıyla ilgili FBTV'ye açıklamalar yaptı. Fenerbahçeli yönetici, "Herhalde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararını geniş özet olarak kulübe gönderecektir. Kulübe gönderdiğinde de değerlendireceğiz. Hayırlı olsun. Sahada müsabaka sonuçlansın ve hak eden finale kalsın." değerlendirmesinde bulundu.

Federasyon kararının gerekçesinin olduğunu vurgulayan Mosturoğlu, şunları kaydetti:

"O gerekçeyi gördüğümüzde daha net olarak konuşabiliriz. Yönetim kurulu hakemin kararını değerlendirmiş. 20. maddeyle de kaldığı yerden aynı şekilde tedbiren seyircisiz oynanmasına karar vermiş. Hakemin tatil kararını neden yerinde bulmadığını, o kısa kararın içerisinde yazacaktır. O da bize geldiğinde göreceğiz. Bizim olduğu gibi Beşiktaş’ın da bu kararı TFF Tahkim Kuruluna götürme hakkı var. O günler gelince değerlendirmesini yeniden yaparız."

Beşiktaş'ın, hakem izin vermeden sahadan çekildiği yönünde tezlerinin bulunduğunu hatırlatan Mosturoğlu, "O yüzden federasyonun gerekçeli kararını görelim ve değerlendirme yapalım, diye söylüyorum." ifadesini kullandı.

Maçın hakemi Mete Kalkavan'ın, temsilcinin Şenol Güneş'in kafasına dikiş atıldığını ve ambulansla götürüldüğünü söylediğini, rapor ettiğini kaydeden Şekip Mosturoğlu, "Ama referans olarak gösterilen, kaynak olarak gösterilen temsilci Vahap Şimşek kendi raporuna bunu yazmamıştı. İletişimden de uyardılar beni. Galiba bunun gerçek olmadığı yönünde de birtakım yayın yapılıyormuş. Raporlar cuma günü geldi. Üç tane rapor yazan temsilci var. Üçünün de raporunda bu husus yok. Yani bize gelen raporlarda böyle bir şey yok. İsteyen bu raporları istediği yerden temin edebilir. Kaldı ki bu raporları sosyal medyada yayınladılar. Oradan da bulabilirler. Bize gelen raporlarda bu husus yok. İnanılmaz şeyler oluyor. Resmi evrak üzerinden okuduğumuz şeyin dahi gerçek olmadığını söyleyen insanlar var. 'Pes' diyorum." şeklide görüş belirtti.

Muhabir: Ercan Doğan