Galatasaray Başkan Adayı Fatinoğlu çalışma grubunu tanıttı

İSTANBUL

Galatasaray Kulübünün mayıs ayında gerçekleştirilecek olağan genel kurulunda başkan adayı olacağını ilan eden isimlerden Ali Fatinoğlu, göreve gelmesi halinde birlikte çalışacağı ekibinde yer alacak isimleri tanıtmayı sürdürdü.

Yenibosna'da bulunan Gorrion Hotel'de bir basın toplantısı düzenleyen Ali Fatinoğlu, 73 kişi olacağını duyurduğu çalışma ekibinin 6 kişilik ikinci gurubunu tanıttı.

Daha önce düzenlediği toplantıda, Ahu Yaşar Aydın, Emir Turgan, Deniz Gün Önen, Gürhan Ozanoğlu, Mustafa Cem Özdemir ve İbrahim Bozan'dan oluşan ilk 6 kişilik çalışma grubunu ilan eden Fatinoğlu'nun bugün tanıtımını yaptığı 6 kişilik ekipte ise Esra Aydın, Pınar Altuğ Tüfekçioğlu, Işıl Şahin, İsmail Remzi Tözün, Arda Nal ve M. Ulvi Altıok yer aldı.

Galatasaray'ı içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmanın planlarını yaptıklarını dile getiren Fatinoğlu, "Bu amaçla bir ihtisas kadrosu oluşturuyoruz. Bu insanlar, alanlarında başarılı, seçilmiş kişiler. Bizimle birlikte bu taşın altına ellerini koydular. Ayrıca, kadın eli değmeyen hiçbir yapı başarılı olamaz. Kadın üyelerimiz de bize güvenerek grubumuzda çalışmayı kabul ettiler." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman