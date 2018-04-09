Milli buz hokeycilerde hedef şampiyonluk

Fotoğraf: AA/Kadir Yıldız

KOCAELİ - Kadir Yıldız

A Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı, Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da 16-22 Nisan'da düzenlenecek Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Dünya Şampiyonası'nda başarılı olmayı hedefliyor.

Ay-yıldızlı sporcular, organizasyonun hazırlıkları kapsamında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamp yapıyor.

Antrenörler Keith Mc Adams, Yücel Çıtak ve Jukka Kuusivuori yönetiminde çalışmalarını sürdüren milli takımda hedef, 2. klasman B grubuna yükselmek.

Milli takım antrenörü Yücel Çıtak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürdüklerini, moral ve motivasyonlarının iyi olduğunu söyledi.

"Takımımızı gençleştirdik"

Organizasyonda gruptaki rakiplerinin Bulgaristan, Gürcistan, Hong Kong, Güney Afrika ve Tayvan olduğunu hatırlatan Çıtak, şunları kaydetti:

"Rakiplerimizi tanıyoruz, onlara göre çalışmalarımıza sıkı bir şekilde devam ediyoruz. Takımımızı gençleştirdik. 2015 yılındaki 18 Yaş Altı Milli Takımımızın tamamı şu anda A Milli Takım'da oynuyor. Takımda yine 18 yaş altı takımından 2 sporcumuz var. Yurt dışından 3 sporcu katılacak. Onlar, tecrübeli sporcular. Onların katkısıyla kuvvetli bir takımımız var."

Çıtak, Dünya Şampiyonası'nda iyi sonuçlar elde etmek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

"Hedefimiz bir üst klasmana çıkmak"

Gruptaki rakipleriyle daha önce de mücadele ettiklerini aktaran Çıtak, şöyle konuştu:

"Gürcistan ve Bulgaristan, grubun güçlü takımları gibi gözüküyor. Gürcistan, çok fazla Rus oyuncu oynatmasından dolayı takımımız karşısında tecrübeli bir ekip olacaktır. Takımımız hızlı, kondisyon olarak yeterli, çok güçlü oyunculardan oluşuyor. İyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Hedefimiz bir üst klasmana çıkmak. Bu hedefe ulaşmak için de planlarımızı ve çalışmalarımızı maçlarda uygulamamız gerekiyor. Hesabımızı ona göre yapıyoruz. Sporcularımız uzun yıllardır bir arada oynuyor. Bu bize avantaj sağlayacaktır."

Uzun yıllardır altyapılarını güçlendirmeye çalıştıklarını belirten Çıtak, bunun sadece antrenmanla gerçekleşemeyeceğini söyledi.