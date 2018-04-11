Olympiakos şampiyonluk kupasını aldı

Voleybol Kadınlar Challenge Kupası finalinde, ilk maçta sahasında 3-2 mağlup olduğu Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmandaki rövanş mücadelesinde 3-1 yenerek şampiyon olan Yunan ekibi Olympiakos, kupasını kaldırdı.

Fotoğraf: AA/Ali Atmaca

BURSA



Voleybol Kadınlar Challenge Kupası finalinde, ilk maçta sahasında 3-2 mağlup olduğu Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmandaki rövanş mücadelesinde 3-1 yenerek şampiyon olan Yunan ekibi Olympiakos, kupasını kaldırdı.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen törende ilk olarak ev sahibi ekip oyuncularına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından ikincilik madalyaları verildi.

Daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve CEV Avrupa Kupaları Komisyonu Üyesi Maria Elena Vanderberk, Olympiakos'un oyuncularına madalyalarını takdim etti.

Olympiakos'a şampiyonluk kupasını ise CEV Asbaşkanı Özkan Mutlugil verdi.

Yunan temsilcisinin teknik heyet ve oyuncuları, törenin ardından şampiyonluk sevincini taraftarıyla paylaştı.

Bu arada maçın en değerli oyuncusu seçilen Olympiakos'tan Christodoulu, ödülünü Denizbank Bölge Müdürü Burak Özkaya'nın elinden aldı.

Muhabir: Hüseyin Yeşilkavak



