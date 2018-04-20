AA editörleri Suriye’de

Dünyanın dört bir yanında Anadolu Ajansını temsil eden editörler, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında özgürleştirilen Halep’e bağlı Bab ilçesinde incelemelerde bulundu.

GAZİANTEP

Anadolu Ajansı (AA) Dünya Dilleri ve Uluslararası Haberler Yayın Yönetmenliklerine bağlı editörler, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Bab ilçesinde incelemelerde bulundu.

Dünyanın dört bir yanında Anadolu Ajansını temsil eden editörler, "Yıllık Editörler Toplantısı"na katılmak üzere geldikleri Türkiye'deki temasları kapsamında, Suriyeli sığınmacılar için oluşturulan Kilis'teki Elbeyli Konteyner Kenti'ni ziyaret ederek, Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kamp alanını gezerek, okullarda ve halk eğitim merkezlerinde eğitim gören kursiyer ve öğrencilerle de bir araya gelen editörler, daha sonra Çobanbey Sınır Kapısı'ndan geçerek Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında özgürleştirilen Suriye'nin Bab ilçesine ulaştı.

Harekat sırasında stratejik öneme sahip Akil Tepesi'ni ziyaret ederek fidan diken grup, Gaziantep Vali Yardımcısı ve Bab İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi Başkanı Şenol Esmer ile bir araya geldi.

Editörler, Esmer ile kentte yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunup, Bab Yerel Meclisi temsilcileriyle bir araya geldikten sonra kent turu attı.

Kilis Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılar ve özgürleştirilen bölgelerde yaşayanların refahı için elinden gelen desteği sağlamaktan çekinmediğini dile getirdi.

Bunları yaparken de gizli hesaplar içerisine girmeden hareket ettiğini anlatan Yılmaz, yapılan bu fedakarlıklar karşısında herhangi bir beklenti içerisine de girilmediğini kaydetti.

Yılmaz, Suriye’den ve halkından tek beklentilerinin dua olduğunu aktararak, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelerek bizlere misafir olan değerli Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür ediyorum. İnşallah temaslarınız çok iyi geçecektir ve çalışma yerlerinize döndüğünüzde Türkiye'nin yaptıklarını daha iyi anlatma imkanı bulacaksınız." diye konuştu.

Gaziantep Vali Yardımcısı Şenol Esmer de Bab’ın özgürleştirildiği günden bu yana hemen her alanda çalışmalar yaptıklarını ve ilçeyi yaşanabilir hale getirdiklerini söyledi.

Bölgedeki terör örgütünün halka ve yöreye ciddi yaralar açtığını belirten Esmer, Bab’ta eğitimden alt yapıya, sosyal yaşantıdan kalkınmaya kadar hemen her şeyi daha iyi hale getirmek için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Esmer, kentte yerel polis gücünün kurulduğunu, yerel meclisin kalkınmaya yönelik çalışmalar yaptığını belirterek, yapılan çalışmaların dünyaya daha iyi anlatılabilmesi için Anadolu Ajansının personeline de önemli görevler düştüğünü kaydetti.

AA editörleri, buradaki temaslarının ardından Kilis'e döndü.



Muhabir: Kerem Kocalar