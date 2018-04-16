İzmir'de FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan ABD uyruklu din adamı Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İZMİR

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumuna tutuklu sanık Brunson ve avukatı katıldı.

Andrew Craig Brunson'un eşi Norine Brunson, Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis, ABD Dini Özgürlükler Büyükelçisi Sam Brownback, yabancı basın mensupları ve kilise görevlileri, öğleden sonraki oturumu da takip etti.

Savunmasında tek cep telefonu hattı kullandığını, üzerine kayıtlı diğer hatlarını çocukları için aldığını öne süren sanık Brunson, onlar ABD'ye gittiğinde hattın kapandığını, geri geldiklerinde onlara yeni hat aldıklarını söyledi.

Savunmasını tamamlayan sanığa savcı, "Adınıza 10 hat var. Anne adı, doğum yeri, doğum tarihi gibi bilgilerde farklılık var." dedi. Brunson, hat alırken pasaport fotokopisi verdiğini, görevlinin nasıl kaydettiğini bilmediğini söyledi.

Gizli tanık ifadeleri

Daha sonra bazı tanıklar ile "Serhat" adlı gizli tanığın ifadeleri okundu. Brunson, bu ifadelerin doğru olmadığını savundu.

Ardından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS), sesi ve görüntüsü değiştirilerek duruşmaya bağlanan gizli tanık "Dua" ifade verdi.

Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Dua, mahkeme başkanı ve savcının sorularını yanıtladı.

Dua, sanık Brunson'un her hafta cuma günleri düzenlenen ve sadece subayların girdiği toplantıya katıldığını bildiğini, bu toplantılarda Murat Çakır isimli Türk asıllı ABD vatandaşının da bulunduğunu belirterek, Çakır'ın Pentagon ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu savundu.

Türkiye'de özellikle 2002-2004 yılları arasında bazı PKK'lıların Hristiyan olarak cemaatlere katıldığını, böylece dokunulmazlık elde ettiklerini söyleyen Dua, Brunson'un kilisesinin de PKK sempatizanlarını iyi karşıladığını, ayrıcalık gösterdiğini duyduğunu ifade etti.

Gizli tanık "Göktaşı" da Andrew Craig Brunson'un terör örgütü PKK sempatizanı Kürtleri kilisede barındırdığını iddia ederek, şunları söyledi:

"Kilisede Kürtlere karşı özel ilgi vardı. Biz Türkler bazen ceza alırdık, Kürtler ne yaparsa yapsın ceza almazdı. Brunson bir gün bir toplantıda ön sıralar için 'Bu sıralara Türklerin oturması yasaktır' yazdırdı. Cemaatin, kimsenin katılmadığı özel toplantılar olurdu. Sık sık PKK yanlısı propaganda yapanlara izin verilirdi. Ama Türkler bir şey söylese, 'Burada siyaset konuşmak yasak' denirdi."

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Tanık ifadelerinin ardından savcı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Bunun üzerine Brunson gözyaşı dökerek, "Evime, eşime kavuşmak istiyorum." dedi.

Brunson'un avukatı Halavurt da sanığın tahliyesini talep etti.

Aldıkları ara kararı açıklayan mahkeme başkanı, sanığın tutukluluk halinin devamına ve daha önce kaldığı Buca 1 Nolu F Tipi Cezaevine gönderilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına karar verdi.

Duruşma 7 Mayıs'a ertelendi.

Muhabir: Halil Şahin