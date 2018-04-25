Aksaray merkezli 26 ilde FETÖ/PDY operasyonu. 41 gözaltı kararı

Aksaray merkezli 26 ilde FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

anasayfa > Türkiye 25.04.2018

Aksaray merkezli 26 ilde FETÖ/PDY operasyonu. 41 gözaltı kararı

AKSARAY

Aksaray merkezli 26 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Aksaray merkezli 26 ilde biri emekli 2 albay, bir üsteğmen, 2 teğmen, biri ihraç 34 astsubay ve 2 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Muhabir: Turan Kazak

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