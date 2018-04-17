'Akvaryum Adam'dan rekor denemesi

İSTANBUL

"Dünyada Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan" unvanına sahip Cem Karabay, Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 21. yıl dönümünde, Nils-Roar Selnes'e ait "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu kırmak için mücadele edecek.

Çanakkale'nin Gökçeada Yıldız Koyu'nda bulunan Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Sualtı Deniz Parkı'nda 23 Nisan Pazartesi günü saat 11.00'de başlayacak organizasyonda, "Akvaryum Adam" olarak da bilinen dünya rekortmeni Cem Karabay, Norveçli Nils-Roar Selnes'in 15 saat 10 dakikalık rekorunu geçmek için deneme yapacak.

Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü Başkanlığı'nı da yapan 46 yaşındaki sporcu, Selnes'in mevcut rekorunu kırarak süreyi 23 saat 4 dakika'ya çıkarmak için hazırlanıyor. Türk Telekom'un iletişim sponsorluğunda yapılacak denemede, Guinness Rekorlar Merkezi tarafından görevlendirilen Türkiye'deki tek Guinness hakemi Şeyda Subaşı Gemici hazır bulunacak.

Denizin 6 metre altında, 2 metre boyundaki Truva Atı'nda yaşayacak Karabay; yeme, içme, uyuma, spor yapma gibi ihtiyaçlarını suyun altında giderecek.

Karabay, rekor denemesinde, kural gereği 15 dereceden daha soğuk olan bir deniz suyu içerisinde bulunması gerektiğinden, rekorun başından sonuna kadar hipotermi ile de mücadele verecek.

Cem Karabay'ın 24 Nisan saat 10.04'te elinde Türk bayrağı ile suyun altından yürüyerek karaya çıkıp bitirmeyi planladığı rekor denemesi, "www.cemkarabay.com" web adresinden canlı olarak izlenebilecek.

Muhabir: Metin Arslancan