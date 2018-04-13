Albay ve yarbaylar FETÖ'den gözaltında

MALATYA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde Malatya merkezli 10 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan muvazzaf subayların sayısı 18'e çıktı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Malatya merkezli, Adana, Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Diyarbakır, Kars, Hakkari, Erzurum ve KKTC'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi daha gözaltına alındı.

Zanlıların 1'inin albay, 2'sinin yarbay, 2'sinin binbaşı, 9'unun yüzbaşı ve 4'ünün üsteğmen olduğu öğrenildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen ve adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Soruşturma çerçevesinde 4'ü albay, 2'si yarbay, 2'si binbaşı, 9'u yüzbaşı ve 4'ü üsteğmen olmak üzere 21 muvazzaf subay hakkında yakalama kararı çıkartılmış, dün Malatya merkezli 10 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda bu kişilerden 9'u gözaltına alınmıştı.

Yaklaşık bir yıl süren teknik takip ve çalışmanın ardından haklarında yakalama kararı verilen subayların FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları, örgütün sivil imamlarından aldıkları talimatlar doğrultusunda faaliyet gösterdikleri, ankesörlü ve kontörlü telefonlarla irtibat kurdukları ve "operasyonel hat" tabir edilen birebir görüşme yaptıkları cep telefonları kullandıkları tespit edilmişti.