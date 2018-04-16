ANKA'lar Malezya yolunda

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, insansız hava aracı ANKA'nın Malezya'ya ihracatına yönelik önemli bir adım daha attı.

ANKARA

Malezya Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Asya Savunma Hizmetleri (DSA 2018) Fuarı, Kuala Lumpur'da başladı.

Bölge ülkeleriyle bir süredir ihracat odaklı mekik diplomasisi yürüten ve fuara güçlü katılım gösteren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), başta insansız hava aracı ANKA olmak üzere, T129 ATAK Helikopteri, T625 Helikopteri, HÜRKUŞ, Milli Muharip Uçak gibi platform ve projelerini tanıtıyor.

Fuarda TAI'yi Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Altıntaş, Burhanettin Aktı, İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Tamer Özmen temsil ediyor.

Fuarın ilk gününde yapılan görüşmelerde özellikle ANKA ön plana çıktı.

Malezya Başbakanı Necip Rezak da TAI'nin standını ziyaret ederek, İHA tedarikine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Rezak, TAI'nin diğer ürünlerine ilişkin de bilgiler aldı.

Fuarda, Malezya'nın İHA tedarikine yönelik, TAI ile Malezya’nın önde gelen savunma ve havacılık şirketi DEFTECH arasında "belge değişim töreni" gerçekleştirildi.

Malezya'nın İHA sistemleri ihtiyacının karşılanmasına yönelik geçen yıl Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) iş birliği anlaşması imzalayan şirketler, böylece ANKA ihracatı yolunda güven tazeledi, tedarike ilişkin güçlü bir mesaj verdi. Bu gelişmeyle Malezya'ya ANKA ihracatı konusunda yeni bir adım atılmış oldu.

ANKA'larla Malezya dışında bölgede Endonezya, Singapur gibi ülkeler de ilgileniyor.

Halen çeşitli konfigürasyonlardaki toplam 12 ANKA, Türkiye'de güvenlik güçlerine hizmet veriyor.

Muhabir: Göksel Yıldırım