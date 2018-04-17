Antalya Havalimanı'nın 'şahin' gözleri

"Turizmin başkenti" Antalya'nın havalimanında görevli polisler, güvenliği sağlamak ve sahte pasaportlarla yurt dışına çıkış yapanları yakalamak için canla başla çalışıyor.

ANTALYA - Süleyman Elçin

Milyonlarca turistin giriş çıkış yaptığı "turizmin başkenti" Antalya'da, havalimanını koruyan polis memurları, güvenliği sağlamak ve sahte pasaportlarla yurt dışına çıkış yapanları tespit için görevlerini özveriyle yürütüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığınca Antalya Havalimanı'nda pasaport ve güvenlikten sorumlu polis memurlarına davranış analizi, suçlu profili, halkla ilişkiler, seyahat belgeleri sahteciliği gibi konularda eğitimler veriliyor.

Antalya Valiliğinin de desteğiyle bu yıl Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 600 personele, oluşabilecek sahtecilik ve adli olayların uygulamalı anlatıldığı Antalya Havalimanı'nda 60 farklı ülkenin pasaportları üzerinden teknolojik cihaz ve sistemler desteğiyle bilgiler verildi.

Eğitimlere katılan Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğünde görevli polisler de turizmin başkentinde pasaport sahteciliğine geçit vermiyor.

Hudut kapılarının "şahin" gözleri

Hudut kapılarının "şahin" gözleri olarak adlandırılan polis, yaz aylarında yoğunluğun yaşandığı havalimanında büyük bir özveri ve titizlikle çalışıyor.

Polis memurları, dikkatleri sayesinde ve teknolojik cihazların desteğiyle geçen sene 233, bu yıl ise ilk 3 ayda 45 pasaport sahteciliği olayını tespit etti.

Davranış analizi kapsamında şüphelendikleri birçok kişiyi de daha pasaport kontrol noktasına ulaşmadan tespit ederek yakalanmalarını sağlayan polis ekiplerinin Antalya Havalimanı'ndaki mesailerine AA muhabirleri tanıklık etti.

"Sahteciliğe geçit vermiyoruz"

Antalya Havalimanı Şube Müdürlüğü Seyahat Belgeleri İnceleme Risk Analizi Büro Amirliğinde görevli eğitimci polis memuru Hakan Mercan, 22 yıldır havalimanlarında görev yaptığını söyledi.

Son günlerde başkalarına ait pasaportlarla yurt dışına çıkmaya çalışan kişileri tespit ettiklerini aktaran Mercan, "Belge üzerinde sahtecilik çok fazla yapılıyor. Kayıp pasaportları ele geçiren kişiler sadece kimlik sayfasını değiştirerek yurt dışına çıkmaya çalışıyor. Tecrübemiz, titiz çalışmamız ve teknolojik cihazların desteğiyle sahteciliği tespit ediyoruz. Eğitimler sayesinde Antalya Havalimanı'nda sahteciliğe geçit vermiyoruz." bilgisini paylaştı.

"Sık sık telefonla konuşuyorlar"

Sefa Kök de 12 yıllık polis memuru olduğunu, 3 yıldır da sahteciliğin tespiti için personeli bilgilendirdiğini kaydetti.

En çok, aranan ve yurt dışına kaçmaya çalışan suçlularla karşılaştıklarını ifade eden Kök, şöyle konuştu:

"Bu kişilere göz açtırmamaya çalışıyoruz. Profilinden şüphelendiğimiz yolcuları takip ediyoruz. Bir yolcunun profilinden şüphelenip takibe aldık. Daha önceki bilgilerine ulaştık. Yolcunun hakkında yakalanma kararı olduğunu belirledik. Yakalamadan ismiyle seslendiğimizde şaşırdı. 'Beni nasıl buldunuz? İsmimi nasıl öğrendiniz?' diye sordu. Suçluların belirli davranışları oluyor. Bunlara dikkat ediyoruz. Sık sık terliyorlar, yanlarındakine soru soruyorlar, kendilerine yardım eden kişilerin yönlendirmede bulunmaları nedeniyle sık sık telefonla görüşüyorlar."

"Taksici, temizlikçi en büyük yardımcı"

Veri Denetim Büro Amirliğinde görevli polis memuru Deniz Sönmezer ise havalimanında suçu önlemek için davranış tespiti ve profil analizinin çok önemli olduğunu söyledi.

Havalimanındaki her personelin bir polis gibi olaylara bakması için çaba gösterdiklerini anlatan Sönmezer, şunları kaydetti:

"Taksicilere, temizlik görevlilerine 'güvenlik bilinci' adı altında davranış tespiti ve profil analizi eğitimleri vererek havalimanı güvenlik çemberine dahil etmeye çalışıyoruz. Havalimanı güvenliğini sadece polis ve özel güvenlik değil topyekun, bütün çalışanlarla yapıyoruz. Bu kapsamda 400 taksiciye eğitim verildi. Bu, polisin 400 gözü daha oldu anlamına geliyor. Her gün taksicilerden ihbarlar alıyoruz ve bunları çok önemsiyoruz."