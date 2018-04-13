Antalya'da 4,8 büyüklüğünde deprem

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Akseki ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ANKARA/ANTALYA

Antalya'nın Akseki ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 20.14'te merkez üssü Akseki olan 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının yerin 12,82 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

'Can ve mal kaybıyla ilgili ihbar yok'

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "AFAD deprem dairesine göre 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. Şu ana kadar jandarma eliyle köyleri, emniyet ekiplerimizce de Akseki merkezini tarattık. Can ve mal kaybıyla ilgili ihbar yok. Hayat normal akışında seyrediyor." dedi.

Muhabir: Esin Işık, Murat Eğilmez