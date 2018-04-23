MALATYA

Malatya'nın Arapgir ilçesinde, ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Onar Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Abdulbaki Özmen, çapa yapmak üzere badem bahçesine gitti.

Uzun süre eve dönmemesi üzerine yakınları Özmen'i aramaya başladı. Yakınları, Özmen'i badem bahçesinde ayaklarını çapa makinesine kaptırmış halde buldu.

Sağlık ekipleri, çapa makinesine ayağını kaptıran Özmen'in kan kaybından yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Özmen'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.

Muhabir: Orhan Yoldaş