Balon turları turistleri cezbediyor

NEVŞEHİR - Behçet Alkan

Milyonlarca yıl önce Erciyes Dağı, Hasandağı ve Güllüdağ'ın püskürttüğü lav ve küllerin meydana getirdiği yumuşak tabakanın, asırlar boyu yağmur ve rüzgarla aşınmasıyla ortaya çıkan peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını görmek için bölgeye gelen turistler, sıcak hava balonlarıyla gün ağarmadan Kapadokya semalarına yükseliyor.

Bölgede 25 ayrı firmaya ait onlarca sıcak hava balonu, henüz karanlık dağılmadan ekipler tarafından uçuş için hazırlanıyor.

Göreme beldesinden peş peşe yükselen balonlar, peribacalarıyla kaplı vadiler arasında süzülüyor.

Sıcak hava balonları, yılda yaklaşık 2,5 milyon turistin ziyaret ettiği bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden izleme imkanı sağlarken, Kapadokya'da, hava şartlarına bağlı olarak yılda ortalama 300 gün balonla uçulabiliyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgeyi ziyarete gelen turistlere yönelik, geçmişte alternatif etkinlik olarak yer alan balon turları, son yıllarda cazibesiyle bölgeye turist çeken başlıca unsurlardan biri haline geldi.

Sıcak hava balon turuna katılarak Göreme, Uçhisar, Zelve, Paşabağı ve Çavuşin başta olmak üzere çeşitli tarihi ve turistik merkezleri kuşbakışı görmek için bölgeye gelen turistlerin sayısı her geçen yıl artıyor.

"Kapadokya'da rüya gibi bir uçuş gerçekleştiriyoruz"

Turistlere yönelik tur düzenleyen sıcak hava balon pilotlarından Yunus Demirci, AA muhabirine, dünyada sıcak hava baloncuğunun en yoğun yapıldığı yer olması nedeniyle son yıllarda, turistlerin özellikle bu etkinliğe katılmak amacıyla bölgeyi ziyaret ettiğini belirtti.

Yunus Demirci, şöyle konuştu:

"Kapadokya'nın iklim şartları, balon uçuşlarının yılın 12 ayında gerçekleştirilmesini sağlıyor. Turistlere, bölgenin doğal örtüsünü izleme imkanı sunuyoruz. Gün içinde yaklaşık 150 balon havalanıyor, katılımcılar gün doğumunu gökyüzünde eşsiz bir manzara içerisinde karşılıyor. Bizler rüya gibi bir uçuş gerçekleştiriyoruz. Bu aktivitenin tadını çıkarmak için Kapadokya'da konaklayıp, turistik merkezleri geziyor, ardından balon turuna katılarak seyahatlerini taçlandırıyorlar."

"Burası muhteşem bir doğaya ve manzaraya sahip"

Venezuela'da yaşayan Patricia Szarvas ise sosyal paylaşım sitelerindeki fotoğraflardan gördüğü turlara katılmak amacıyla arkadaşıyla Kapadokya'ya geldiğini söyledi.

Ülkesine döndüğünde bölgenin doğal güzelliklerinden çevresindekilere bahsedeceğini ifade eden Szarvas, "Burası muhteşem bir doğaya ve manzaraya sahip. Üç gündür buradayım ve bu güzellikleri gökyüzünden izleyebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum." diye konuştu.

"Kapadokya'daki balon turu fiyatları makul"

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler de balon turuna katılanların kişi başı 150 avro ödediğini, bu bedelin dünya ortalamasının altında olduğunu belirtti.

Bölgenin her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü vurgulayan Dinler, doğa severleri farklı mevsimlerde balon turunu denemeye davet etti.

Dinler, "Afrika'da balon turu fiyatları 420 dolar civarında. Kapadokya'da ise 150 avro, fiyatlar dünya ortalamasına göre makul. Kapadokya, 4 mevsim ayrı güzelliği olan bir bölge, bu doğal güzellikleri gökyüzünden izlemek sıcak hava balonuyla mümkün. O yüzden Kapadokya'da yılda dört kez farklı mevsimlerde bu tura katılmalarını tavsiye ediyorum." dedi.