Başkentte FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

ANKARA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu oldukları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 5'i, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu öne sürüldü.