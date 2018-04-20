Başkentte FETÖ'nün 'gaybubet evi'ne operasyon

MİT ile yapılan ortak çalışma sonucu, Ankara TEM ekiplerince FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak bilinen ikamet ile özel etüt eğitim merkezine düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

ANKARA

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yapılan ortak çalışma sonucu, Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evi" olarak bilinen adres ile özel etüt eğitim merkezine düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle aranan zanlıların yakalanması amacıyla Keçiören'de FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak bilinen ikamet ile özel etüt eğitim merkezine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, FETÖ üyesi S.A.K, S.S.K. ve R.A. yakalandı.

Zanlılardan S.A.K'nin aynı ilçedeki bir özel etüt eğitim merkezinde öğretmen olarak çalıştığı belirlendi.

Aynı eğitim merkezinde öğretmen olarak çalışan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen M.A. da ekiplerce gözaltına alındı.

Hücre evindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.



Muhabir: Sertaç Bulur, Orhan Onur Gemici